Middelschool Lichtervelde is Faire Trade School

In de Week van de Fair Trade 2021 (oktober 2021) nam Limi, Middenschool Lichtervelde, de uitdaging aan om mee te dingen naar de titel van Fair Trade school. Hun inspanningen en mooie realisaties werden beloond.

Zaterdag is het tevens World Fair Trade Day. Ook in Lichtervelde zal die dag niet onopgemerkt voorbij gaan. Een volledige maand mei worden de verwenpakketten in de kijker gezet.

“Op de World Fair Trade Day verwennen wij onze klanten, bezoekers, geïnteresseerden en nieuwsgierigen extra”, klinkt het. “Iedere bezoeker krijgt een lekker hapje én drankje aangeboden. We geven graag onze keukengeheimen prijs. Want naast het recept kan je ook het kant-en-klaarpakket ervan kopen, een soort Hello Fair-box. Je kan er ook kennis maken met onze andere inspiratieboxen, zoals de apero-box, de ontbijt-box, de koffiekletsbox… Verder kan je deelnemen aan een wedstrijd waar je voor 500 euro aan Fair Trade producten kan winnen. De WFTD is ook het uitgelezen moment om onze winkel te beleven. Want je vindt er niet enkel FT-voedingsproducten, maar steeds meer mooi, handgemaakt artisanaat. Wanneer het zonnetje van de partij is, zetten wij ons terras buiten, anders wordt onze koffiehoek dé ontmoetingsplaats.”

“Op die dag nodigen wij ook de vertegenwoordigers van de vele Lichterveldse organisaties uit om ons aanbod naar hen toe te lichten en samen het glas te heffen op een fijne samenwerking.”