Middelkerkse schoolkinderen bezoeken Playmobil aan Zee: “Sommige van mijn leerlingen spelen er nog mee”

Enkele Middelkerkse klasjes bezochten op vrijdag 28 februari Playmobil aan Zee in Hotel Acropolis. Dit nieuwe all-weatheraanbod combineert een leuke expo, een zoektocht en een speelzone in Playmobilthema tijdens de krokusvakantie. De kinderen kregen er alvast een sneak preview.

Voor Playmobil aan Zee slaan de dienst voor toerisme, Connect to Smile vzw en Hotel Acropolis de handen in elkaar. Bart Verdonck van de dienst toerisme schetst waarom. “De krokusvakantie is ideaal voor een weekendje of midweek weg. De kust is daarvoor een van de meest populaire bestemmingen in eigen land. Dus spelen we daar graag op in met dit nieuw initiatief. Met Hotel Acropolis vonden we een dankbare locatiepartner en Connect to Smile vzw zorgde voor het Playmobilgegeven. Universeel, kindvriendelijk en dankbaar.”

Aanrader

Juf Joke bezocht samen met haar leerlingen van het derde leerjaar uit De Bonte Pier van Leffinge Playmobil aan Zee. Ook al is de beurs nog volop in opbouw… ze is alvast onder de indruk. “Ik sta versteld van de details. Sommige opstellingen zijn zo realistisch en mooi gemaakt. Je ziet het ook aan de reacties van de kinderen. Je hoort overal ‘ooooohs’ en ‘aaaahs’ (lacht). Playmobil blijft ook populair, ik weet dat sommige van mijn leerlingen er nog mee spelen. Ik vind een bezoekje aan Playmobil aan Zee zeker een aanrader.”

Je steunt trouwens het goede doel als je deze unieke beurs aan de kust bezoekt, want Connect to Smile vzw wil ook aandacht voor pulmonale hypertensie, een gevaarlijke longaandoening die kan leiden tot hartfalen. Daarom organiseert Connect to Smile speciale workshops.

Gerenommeerde ‘Playmobilisten’

Voor Playmobil aan Zee zakken trouwens 24 gerenommeerde ‘Playmobilisten’ uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en zelfs Griekenland af naar Middelkerke. Opvallend is de opstelling – ofte diorama – geïnspireerd door de populaire Netflix-serie ‘One Piece’ en de verbluffende weergave van een ‘middeleeuwse strijd’ tussen twee legers met om en bij de 7.000 figuren op een oppervlakte van 60 vierkante meter. Maar ook thema’s als minigolf en stratego worden uitgebeeld. “We koppelen dit aanbod graag met Hupsakee, onze verzameling kinder- en gezinsactiviteiten die we in de krokusvakantie aanbieden. Zo is er ook een Playmobilzoektocht in de Middelkerkse en Westendse etalages”, aldus Henk Dierendonck, die als waarnemend burgemeester ook een bezoekje bracht aan de opbouw van Playmobil aan Zee.

Playmobil aan Zee