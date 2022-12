Middelkerke tovert Normandpark om tot ‘Magisch Middelkerke’

Duizenden fonkelende lichtjes, kleurrijke lampen en tonnen warmte toveren het Normandpark van 19 december tot en met 8 januari om tot ‘Magisch Middelkerke’. Absolute trekpleister zijn de dagelijkse, muzikale fonteinenshows op de parkvijver.

Nieuw dit jaar is de Almhut. Ideaal voor een knabbel en een babbel in goed gezelschap. In de Almhut zijn er trouwens enkele leuke evenementjes zoals after work party’s en een optreden op oudejaarsavond. Daarnaast is de Winter Wonderbar de ontmoetingsplek met lekkere bubbels, cocktails of streekbiertjes. Je kan er ook lekkere en warme street food krijgen. (PG)