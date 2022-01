Middelkerke start maandag al met bouw nieuw casino

In Middelkerke gaat de bouw van het nieuwe casinogebouw op maandag 10 januari van start. Zo meldt burgemeester Jean-Marie Dedecker vrijdag bij de ondertekening van de omgevingsvergunning. Het imposante gebouw zou tegen december 2023 moeten klaar zijn.

Begin juli werd de omgevingsvergunning ingediend bij het Vlaamse gewest. Daarna werd een positief advies van het gewest voorgelegd aan de minister van Omgeving Zuhal Demir. Vrijdag werd uiteindelijk de omgevingsvergunning ondertekend. “Nu zal alles snel gaan”, sprak burgemeester Dedecker bij de ondertekening. “Vanaf maandag gaan we van start met de bouw. Ik nodig iedereen nu al uit op de heropening van het nieuwe casino op 23 december 2023.”

“Eerst richten wij onze werf in en eind januari beginnen we met de eerste stap in het bouwproces: de installatie van de beschoeiing waarin we onze bouwput stelselmatig gaan uitgraven”, zegt projectverantwoordelijke Guy De Meyer.

Bescherming tegen stormtij

Het gebouw, met onder meer een speelzaal, hotel, restaurant en feestzaal, moet een eyecatcher worden aan de kust. “Het is niet alleen een aanwinst op toeristisch vlak, maar we trekken met het project ook een belangrijke verdedigingsmuur op die Middelkerke en omgeving mee moet beschermen tegen stormtij”, zegt minister Demir.

Het volledige project zal zo’n 60 miljoen euro kosten. Dat bedrag wordt grotendeels betaald met de concessie van de speelzaal.