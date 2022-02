Middelkerke spreidt evenementen over acht maanden

Will Tura heeft er ooit een liedje over gemaakt: ‘De zomer van Tien om te zien’ en het belooft in Middelkerke zoveel jaren later opnieuw tot leven te komen. Middelkerke heeft de komende maanden nog veel meer in de aanbieding dan het populaire liedjesprogramma in de zomer. Vanaf april tot en met november valt er van alles te beleven.

Passage Lokal is het eerste grote evenement dat er zit aan te komen. Nadat het eerst voorzien was in december en daarna in maart is deze belevingsbeurs nu gepland op 23 en 24 april in De Branding in de Populierenlaan in Middelkerke. Een weekje later, op 30 april en 1 mei, is er het Hondenfestival aan zee. “De tijd dat er enkel grote evenementen werden georganiseerd in de maanden juli en augustus is al lang verleden tijd”, zegt schepen voor Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “De mensen komen het hele jaar door naar zee en als gemeentebestuur is het daarom ook noodzakelijk dat je zorgt voor een gezonde spreiding van de evenementen en dat is waar we mee bezig zijn in Middelkerke. Uiteraard wordt Tien om te zien de topper en de optredens zullen plaatsvinden aan De Kwinte in Westende. We verwachten daar toch iedere keer zo’n 15.000 mensen.”

Bierfestival

Ook de maand juni staat bol van de evenementen met als eerste blikvanger, ook al in Westende ter hoogte van De Kwinte, de streetmart en de VW-meeting op 11 en 12 juni. In enkele jaren tijd is dat een topper van formaat geworden met voor elk wat wils en een bijeenkomst van liefhebbers van Volkswagenbusjes uit ons land, maar ook uit de ons omringende landen.

Een topper in Middelkerke wordt ongetwijfeld Bier aan Zee. Het eens zo geprezen bierfestival wil zijn glorie van vroeger opnieuw bekomen en daar wordt volgens schepen Tom Dedecker heel wat aan gedaan: “We denken dat tegen de tijd dat Bier aan Zee plaatsvindt, op 17, 18 en 19 juni, corona van de baan zal zijn en dat het evenement opnieuw zal kunnen plaatsvinden als vanouds. Bier aan Zee moet opnieuw een kwalitatief evenement worden waar heel wat mensen naartoe komen. Er worden opnieuw tenten geplaatst en er zal worden gezorgd voor sfeer en gezelligheid. Door de bouwwerken van het casino is de zeedijk ter hoogte van het Epernayplein onderbroken en zal een kleine omweg moeten worgen gemaakt.”

Nog in juni is er op 25 en 26 juni het BK wielrennen op de weg en de hele zomer is er de Proximus Pop-Up Arena. Ook het Zandsculpturenfestival tekent weer present in Middelkerke van 1 juli tot 11 september en op 3 en 4 september wordt een verlengstuk gebreid aan de Middelkerkse zomer met Tastoe. Op 17 en 18 september komt het boerenleven de zeedijk innemen met het Landbouwweekend en uiteraard moet het 25ste Champagneweekend op 10, 11, 12 en 13 november een topper van formaat worden.