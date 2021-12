Middelkerke serveert BK-wijnen met kenner Alain Bloeykens

Schepen voor Sport Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) en wijnkenner Alain Bloeykens trokken eind september naar de Abruzzen in Italië om wijnen te blenden. Reden was een wijn bekomen om mee uit te pakken ter gelegenheid van de Belgische kampioenschappen in Middelkerke: cyclocross op 8 en 9 januari 2022, elite dames en heren op de weg op 26 juni 2022.

“We wilden ter gelegenheid van de Belgische kampioenschappen wielrennen iets speciaals doen” zegt schepen Henk Dierendonck. “Naar analogie met de andere themaweekends werd het idee geopperd om uit te pakken met een Belgische kampioenschapswijn Middelkerke, afgekort BKM. Op uitnodiging van het huis Fantini in Italië zijn we zelf de wijnen ter plaatse gaan blenden.” En wie anders dan de Middelkerkse wijnkenner Alain Bloeykens kon beter fungeren als raadgever om de keuze te maken.

Wijnmaker van het jaar

“Fantini is een logische keuze, ik volg dit domein al 15 jaar en sta versteld van hun evolutie. De kwaliteit van de wijn is onberispelijk en daarom ook dat ik ze al twee keer bekroonde met de titel Wijnmaker van het jaar” zegt Alain Bloeykens.

“Uit tientallen cuvees en een 15-tal verschillende druivenrassen allen van het jaar ‘21 Hebben we finaal twee wijnen geblend. Een vino d’Italia Bianco op baiss van gelijke delen vermentino (Sardinië) en grillo (Sicilië), aangevuld met 20% Chardonnay (Puglia). Voor de Rosso werd vooral gekozen voor de sangiovese (50%), aangevuld met negroamaro (30 %) en montepulciano (20%). De eerste twee komen van wijngaarden langs de kust van Puglia, de laatste uit de Abruzzen aan de Adriatische kust.”

Link met Middelkerke

Je zou het niet onmiddellijk vermoeden, maar de wijnen hebben een link met Middelkerke want de twee wijnen zijn in Italië onlosmakelijk verbonden met de zee en ook Middelkerke ligt aan de zee. Een tweede link is de koers, want Fantini zit al jaren in de koers als co-sponsor van Israël Start Up Nation en vanaf volgend jaar ook bij het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert.

Wij hopen dat handelaars en restaurateurs het initiatief massaal zullen ondersteunen

“De wijnen zijn voorzien van een uniek BKM-etiket, ontworpen door de grafische dienst van de gemeente Middelkerke. Eind volgende week wordt de witte en rode Italiaanse wijn met speciaal etiket in Middelkerke verwacht, de eerste lading bedraagt 6.000 flessen” zegt Alain Bloeykens.

Het is de bedoeling de wijn te schenken op de beide BK’s en tijdens gemeentelijke evenementen. “De wijnen zullen ook verkrijgbaar zijn bij de plaatselijke handelaars en in de restaurants. De adviesprijs voor de consument bedraagt 7,95 euro”, zegt Henk Dierendonck. “Wij hopen dat de handelaars en restaurateurs het initiatief massaal zullen ondersteunen, het zou de BK’s nog unieker maken.”