Middelkerke organiseert inzameling voor hotel in Polen dat Oekraïense vluchtelingen opvangt

De oorlog in Oekraïne woedt nog altijd in alle hevigheid. Heel wat Oekraïense gezinnen zijn daarom naar andere landen gevlucht. Als buurland vangt Polen de meeste vluchtelingen op en dat heeft gevolgen voor lokale opvangvoorzieningen en voedseldistributie. Middelkerke organiseert daarom een gerichte inzamelactie.

Middelkerke ontving via een Belgische ondernemer in Polen een noodkreet van Hotel Mieszko in Gorzow, een stadje vlakbij de Pools-Duitse grens. Momenteel vangt het hotel heel wat Oekraïense moeders met kinderen op. Ze kampen met een tekort aan enkele specifieke goederen en voedingsmiddelen.

Warme oproep

Daarom onderneemt schepen voor lokale economie Natacha Lejaeghere meteen actie met haar diensten. “We doen een warme oproep bij onze burgers en grootwarenhuizen om die goederen in te zamelen. Er is een grote nood aan droogvoeding en beddengoed. In Middelkerke zijn ondertussen zo’n 50-tal Oekraïense mensen opgevangen, maar we willen ook ginds ons steentje bijdragen. Daarom nog eens deze warme oproep voor wat solidariteit.”

De inzamelactie loopt tot 15 mei. Dan brengt een transport de ingezamelde goederen naar het hotel in Gorzow. “We vragen uitdrukkelijk om de donaties te beperken tot de gevraagde goederen. De mensen vragen geen kledij of andere zaken. Ondertussen kregen we al de steun van enkele lokale supermarkten, maar we zijn ervan overtuigd dat ook Middelkerkse burgers hun grote hart gaan tonen”, besluit Natacha.

Wat breng je mee?

De volgende goederen zijn welkom: Voedingswaren in blik – ontbijtgranen – droogvoeding (pasta, rijst,…) – suiker – confituur & chocopasta – olijfolie – douchegel, shampoo en toiletgerief voor vrouwen en kinderen – wasmiddel & wasverzachter – toiletreiniger – hoeslakens 90×200 (nieuw in verpakking).

