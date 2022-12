Middelkerke opent in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts sportpark De Krokodiel

Dit weekend opende het gemeentebestuur in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts plechtig sportpark De Krokodiel. Middelkerke is trots op het sportpark. Tussen duin en polder en vlakbij het centrum van Middelkerke huisvest dit domein vier topfaciliteiten voor perfecte sportbeleving, inclusief een gloednieuw padelcomplex en het grootste pump & jump track van Europa.

Sportparadijs sinds 1998

De Krokodiel is al sinds 1998 een centrale plaats voor sportbeleving in Middelkerke. Toen was het vooral een domein voor outdoor sports. Zo was er een Finse looppiste, een opmerkelijke moeraspiste en een avontuurlijk touwenparcours met death ride. De Krokodiel had een eigen afgelijnd mountainbiketraject dat later onderdeel werd van het fantastische Norbert Dedeckereparcours. De site ontpopt zich nu tot een prachtige, groene long vol sportbeleving.

Podium met vier

Het gemeentebestuur schotelde de gasten tijdens een openingsactiviteit een fikse wandeling langs de vier nieuwe voorzieningen. Drie onafhankelijke uitbaters ontfermen zich over de verschillende faciliteiten op De Krokodiel.

Gespecialiseerde partners garanderen topkwaliteit in sportbeleving

“Alles draait rond expertise en core business”, zegt schepen voor sport Henk Dierendonck. “De uitbaters zijn stuk voor stuk specialisten in hun tak”, verklaart Henk. “Het was onze bedoeling om die exploitanten de perfecte omstandigheden voor te schotelen: ruimtelijk en zakelijk. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want zowel Golden Point en de VITA Groep investeerden flink in deze site en dat zal ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen. Met Mooze krijgen we een kwalitatieve uitbater op het vlak van fitness. Ik moet hen allen van harte bedanken voor hun inzet en engagement hier in Middelkerke.”

“Daarnaast moeten we ook enkele specifieke partners bedanken. Het provinciebestuur West-Vlaanderen voor de subsidiëring en natuurlijk al de aannemers die hier tegen een strakke deadline werkten. Maar onze uitdrukkelijk dank gaat vooral uit naar Sport.Vlaanderen. Onder de bevoegdheid van minister Weyts ondersteunde Sport.Vlaanderen maar liefst drie faciliteiten op deze site.

Forse Vlaamse investering

Vlaams minister van Sport Ben Weyts was erbij om dit sportpark officieel te openen. “Vanuit Vlaanderen investeren we fors in sportkwaliteit en dus ook in sportinfrastructuur. Deze site in Middelkerke is uitgegroeid tot een complete sportsite waar iedereen zijn of haar gading kan vinden. De topsportfaciliteiten die we met Sport.Vlaanderen helpen realiseren, krijgen door de band meer aandacht. Maar een site zoals De Krokodiel is ook van levensbelang, want een gezond sportbeleid focust ook sterk op de basis. Van jong tot oud kan men hier naast meer populaire sporten ook heel wat nieuwe sporten ontdekken. Deze plek zal mensen samenbrengen en aan het sporten en aan het bewegen brengen. Als Vlaams minister van Sport juich ik dat ten volle toe.”

Deze plek zal mensen samenbrengen, om te sporten en om te bewegen

Welke voorzieningen vind je op De Krokodiel?

Golden Point is de nieuwe padelsite, met tennis-, pickleball-, en minigolf. Vita Krokodiel is naast een zwembad ook een state-of-the-art sporthal met een nieuwe fitness: Mooze. En het Urban Sports Park is er voor de fietswaaghalzen, de skaters en de parkourlopers. “Later in het voorjaar krijgt de Krokodiel nog een permanente mountainbikelus die deel zal uitmaken van de Norbert Dedeckereroute, ons officiële Sport Vlaanderen-moubtainbikeparcours.

Even stilstaan

Het sportpark is een verdienste van zoveel partijen en mensen. Zo stonden de genodigden in het nieuwe zwembad Vita Krokodiel even stil bij Bartje Vereecken. De projectleider van Vita overleed tijdens de bouw van het zwembad aan een korte, hevige ziekte. Met een mooi kunstwerk krijgen de verdiensten en de nalatenschap van Bartje een centrale plaats in het VITA sportcomplex.

Urban Sports Zone

Absolute blikvanger is de Urban Sports Zone. Die bestaat uit een pump & jumptrack, een skatebowl en een parkourspiste. Volgens schepen van sport Henk Dierendonck een unicum aan onze kust. “De keuze voor een pump & jumptrack was niet voor de hand liggend, maar we wilden iets anders dan een zoveelste voetbalveld. Ons doel is om uit de band te springen, een ander en jonger publiek aan te trekken en toch een toegankelijke beleving aan te bieden. Ik denk dat we daar met deze verwezenlijking echt in geslaagd zijn. Het Urban Sport Park is trouwens aangelegd door de experts van VeloSolutions.“

De Urban Sports Zone is uniek aan de kust

Wat is dat dan, zo’n pump & jumptrack? Henk vervolledigt: “Op het golvende parcours – inclusief kombochten – moet je de fiets al ‘pompend’ voortbewegen, want als je pedaleert, dreig je de controle over de fiets te verliezen. Maar je kan er ook met een skateboard of step op terecht. Iets voor de specialisten dus.”

Droomdomein

Voor sportfreak en burgemeester Jean-Marie Dedecker is de doorontwikkeling van sportpark De Krokodiel een cruciale stap om van Middelkerke een voorbeeldgemeente voor sport aan de kust te maken. “Sinds het begin van onze beleidsperiode zijn we volop bezig met bouwen, opfrissen, structureel ontwikkelen en keuzetrajecten opzetten. Niet alleen voor een nieuw casino, de ontsluiting van de E40, of een nieuwe zeedijk, maar ook voor onze voorzieningen. De Krokodiel is daar een schoolvoorbeeld van”.

Middelkerke moet toplocatie voor sportbeleving worden. Of liever… Middelkerke is dat al”

“De realisatie van het zwembad zat al in de ‘koker’ van de vorige legislatuur, maar onze beleidsploeg heeft het samen met de partners gerealiseerd en de andere faciliteiten er duurzaam aan gekoppeld. Ik ben er trots op en ik ben er zeker van dat iedereen – vaste inwoner, tweedeverblijver of vakantieganger – hier veel plezier zal beleven. Niet vergeten dat we hier ook al een prachtige surfclub, een eindeloos fietsnetwerk en een uniek mountainbikeparcours hebben.”

© GF

Ook als evenementenlocatie ziet de burgemeester een meerwaarde in De Krokodiel. “We kenden al twee succesvolle edities van de Proximus Pop Up Arena op deze site. Die ervaring leert dat we hier een zone perfect kunnen aflijnen voor evenementen, want ook kwalitatief entertainment is een belangrijke levensader voor Middelkerke. Eerst zweten door de sport en dan genieten bij een leuk feest of concert. Fantastisch toch”, besluit de burgemeester.

Symbiose met omgeving

De prachtige ligging tussen de duinen en het centrum is een extra troef, want dankzij de mooie wandelpaden door de Warandeduinen snuif je al gezonde zeelucht op voor je gaat sporten op De Krokodiel. Ook langs fietsstraat Duinenweg is het vrijetijdspark goed bereikbaar en het autoverkeer verloopt langs een nieuwe, veilige ventweg, parallel aan de Westendelaan.