Middelkerke investeert 40 miljoen extra, toerismebureau komt in garage Omnia

Het gelijkvloers van Garage Omnia in de Leopoldlaan zal worden ingericht als het nieuwe toerismekantoor van Middelkerke. Het huidige toerismekantoor De Oude Post wordt verkocht. Middelkerke investeert trouwens 40 miljoen extra vanaf 2022 tot en met 2025.

Door de sterke inflatie en enkele belangrijke keuzes voorziet het Middelkerkse gemeentebestuur vanaf 2022 veertig miljoen extra in haar investeringsbudget. Dat groeit hiermee van 145 naar 185 miljoen euro over de volledige beleidsperiode inclusief 2025. “Het is noodzakelijk, maar weloverwogen”, zegt schepen van Financiën Tom Dedecker (Lijst Dedecker), die meteen ook de nodige uitleg geeft over de projecten die hun budget zien verhogen.

Eerst en vooral is er de bouw van het nieuwe casino. “Stijgende grondstofprijzen, de keuze voor een extra verdieping in de parkeergarage en de vernieuwing van het Epernayplein zorgen voor een verhoging van het budget met 6,3 miljoen euro en in diezelfde context wordt 1 miljoen euro extra vrijgemaakt om de realisatie van de nieuwe zeedijk in Westende te waarborgen”, zegt de schepen.

Nieuw gemeentehuis

Zoals reeds eerder aangekondigd bouwt de gemeente een nieuw gemeentehuis en om dat ‘future proof’ te maken, wordt het projectbudget verhoogd met 9 miljoen euro, van 12 naar 21 miljoen. Er wordt ook 2,3 miljoen extra voorzien om de voormalige manege Derby om te vormen tot een padel- en tenniscomplex en de aanleg van een ventweg naar de sportsite. Naast de budgetverhogingen voorziet de gemeente ook vers geld voor de aankoop van gespecialiseerd materiaal voor het onderhoud van het openbaar domein, een aantal belangrijke wegenwerken en de aankoop van Garage Omnia voor het nieuwe toerismekantoor.

Schepen Tom Dedecker: “Het huidige toerismekantoor De Oude Post zal worden verkocht en het gelijkvloers van Garage Omnia wordt het nieuwe toerismekantoor. We zullen daar over zo’n 500 m² beschikken en het is de bedoeling om dit zo vlug mogelijk te realiseren. De tijd van enkel een toerismebalie is al lang voorbij. Het wordt een belevingsruimte met tijdelijke en permanente tentoonstellingen en we zullen er ook de regionale producten promoten.” Om het extra budget te financieren, profiteert het gemeentebestuur van het gunstige renteklimaat, vaste inkomsten en budgettaire meevallers. “Onze gemeentelijke financiën zijn kerngezond”, klinkt het bij zowel schepen van Financiën Tom Dedecker als burgemeester Jean-Marie Dedecker.