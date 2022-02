Middelkerke helemaal in de ban van de liefde

Middelkerke en romantiek zijn al jaren verbonden met elkaar. In het verleden was er het valentijnweekend in Middelkerke en werd de Zeedijk volgehangen met rode ballonnen, later zijn de grote liefdesharten verschenen op de toegangswegen naar de gemeente.

Ooit kwamen heel wat koppels, op initiatie van wijlen Rudy Meganck, hun huwelijksbeloften hernieuwen op 14 februari in Middelkerke en ook dit jaar laat de gemeente de liefde niet links liggen.

Op zondag 13 februari is er op initiatief van de dienst participatie een liefdeswandeling. De wandeling kan individueel of in groep worden gemaakt om 10 en 15 uur en er kan gekozen worden tussen 6 of 12 kilometer.

Deelname is gratis en de liefdeswandeling start aan de bib XL. Bij de start krijgt iedereen een routeplan en voor de honden is een doggybar voorzien.

Romantische zielen schreven liefdesgedichten die langs het traject van de liefdeswandeling, de wandelaars moeten inspireren. Heel wat handelaars voorzien ook een versierde etalage, wat het allemaal nog romantischer maakt.