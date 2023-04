Middelkerke gaat illegale marmerkreeften in vijver te lijf met fuiken, spiegelkarpers en kwabalen

Het gemeentebestuur van Middelkerke bindt de strijd aan tegen de illegale marmerkreeften in de vijver van het Normandpark. Iemand heeft wellicht zijn aquarium in de vijver uitgegoten. Deze zomer worden fuiken geplaatst. Maar ook spiegelkarpers en kwabalen worden ingezet om de marmerkreeften te verdelgen.

De illegale marmerkreeft, in opmars in West-Europa, is sedert december 2022 ook in Middelkerke opgedoken. De marmerkreeft is een niet-inheemse rivierkreeft, die alleen bestaat uit vrouwtjes en zich razendsnel kan voortplanten door eitjes te leggen. Daarvan leven er enkele duizenden in de parkvijver van Middelkerke.

“Die marmerkreeften zijn erg schadelijk voor hun omgeving, maar voorlopig blijft het in West-Vlaanderen beperkt tot de Middelkerkse vijver. Wellicht heeft iemand zijn aquarium daar gedumpt. De beste manier om er nu van af te komen is om de vijver droog te leggen”, zegt Kevin Scheers van Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO).

Bemalen

Maar dat is geen optie voor het Middelkerks gemeentebestuur. Schepen Henk Dierendonck legt uit: “We zaten samen met INBO en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om alternatieven te zoeken. De vijver leeg trekken en dan bemalen om ze zes maand leeg te houden is niet aan de orde voor ons. Dit omdat we dan de fauna moeten verplaatsen, de flora zou afsterven.”

”Het ANB is zelf gekant tegen bemaling, want dat kan de fundering van de omliggende huizen beschadigen. Bovendien zou het afgevoerde water dan moeten opgevangen worden om geen kreeftjes of eitjes te laten ‘ontsnappen’….”

Omheining

“We hebben een omheining geplaatst zodat het diertje niet meer kan ontsnappen”, vervolgt Henk Dierendonck. “We vangen de marmerkreeften handmatig af om de omvang van de populatie in te schatten. Gedurende de zomer worden fuiken geplaatst.”

“De zullen dagelijks worden geledigd, de kreeftjes worden geteld en ingevroren voor verder onderzoek van INBO. In het najaar wordt spiegelkarper op de vijver uitgezet, dat is een natuurlijke vijand, net als de kwabaal die later wordt op de vijver gestoken. De kwabaal jaagt veel langer dan de spiegelkarper. Zo hopen we de populatie te verdelgen.”

