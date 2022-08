Middelkerke blikt terug op een topzomer: massa volk, prachtige evenementen en geen incidenten

De zomer van 2022 gaat de geschiedenisboeken in als een absolute topzomer. Toerisme Middelkerke is lyrisch over de eerste échte zomer in Middelkerke, na al die coronamiserie. Volle terrasjes, een bruisende evenementenkalender en geen grote incidenten… Het kon niet beter en het is nog niet gedaan.

Middelkerke en Westende waren deze zomer niet uit de actualiteit weg te slaan. Burgemeester Dedecker knipoogt samenvattend: “Ik denk dat ik wel 50.001 keer ‘Westende’ en ‘Middelkerke’ hoorde op de commerciële, nationale radio- en tv-zenders.” Oorzaken? JOE Summer Island dat zes weken kampeerde aan Beachclub De Kwinte en de acht opnamedagen van Tien Om Te Zien aan de Zwaluwenlaan. “Dat bewijst dat onze keuze om die events naar hier te halen de juiste was”, zegt de burgemeester.

“Het was inderdaad een vruchtbare mediasamenwerking”, vult schepen voor Toerisme en Evenementen Tom Dedecker aan. “Een duurzame samenwerking met grote mediabedrijven is goed voor onze nationale uitstraling en het mediabereik. DPG Media installeerde hier twee kwaliteitsvolle events, zodat we zowel op de radio als op tv een prachtige dekking kregen. En natuurlijk zijn die events ook voor onze vakantiegangers, tweedeverblijvers en inwoners erg populair. De opkomst was fenomenaal. Dat is dan ook goed voor onze lokale handelaars.”

Prachtige omgeving

Dat nationale mediabedrijven, kiezen voor Middelkerke en Westende is mee te danken aan de prachtige omgeving die hier gecreëerd wordt. “Heb je gezien hoe mooi we in beeld kwamen tijdens het BK wielrennen? En Westende is een fotogeniek pareltje dankzij de nieuwe promenade. Hier ben je écht aan zee. Geen betonnen zeedijk meer, maar een groene promenade die het leven bijna echt naar het strand brengt. Voor zomerprogrammamakers is dat een zegen. Het doet me enorm plezier dat onze fikse investeringen opbrengen. Ik voorspel ook hetzelfde voor Middelkerke als het casino eindelijk klaar zal zijn”, zegt burgemeester Dedecker.

Niet alleen Tien Om te Zien en JOE FM hielden hier hun ‘zomerkamp’, ook de Proximus Pop-Up Arena trok voor de tweede zomer op rij – letterlijk – een ferme zomerbivak op. Met meer voorzieningen, een meer uitgewerkte inkleding en een solide programma was de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke voor velen een leuke entertainmentstop aan de Belgische kust. De burgemeester kreeg nog interessant cijfermateriaal. “Die inspanningen vertalen zich in uitstekende cijfers. De organisatie meldde ons dat ze ruim 50.000 bezoekers mochten ontvangen, een stijging van 58 procent tegenover vorig jaar. 12 procent van die bezoekers boekten speciaal een overnachting in Middelkerke.”

Gevarieerde kalender

Ook dat andere zomerlang evenement ‘Dino’s in the sand’ was succesvol. Tom Dedecker: “Vandaag verwelkomde het zandsculpturenfestival de 100.000ste bezoeker. Dat is toch sterk: 50.000 bezoekers per zomermaand, wetende dat we nog kunnen rekenen op een fijne nazomer.”

“Maar ook onze eigen activiteiten waren succesvol”, vervolgt Tom. “Onze Hupsakeeboekjes werden gretig meegenomen. Dankzij het prachtige zomerweer was het op iedere Apéro Sunday op de koppen lopen. Een ferme opsteker voor onze lokale verenigingen en onze dorpen. Maar ik noteer ook perfecte edities van Kweetniehoeleuk, fijne Parkies, een sprankelende Bubbels Aan Zee en een druk Country- en Westernfestival”, besluit Tom Dedecker.

Zonder incidenten

Ondanks al die zomerdrukte, noteerde het Middelkerkse politiekorps amper noemenswaardige incidenten. Korpschef Frank Delva overschouwt zijn zomers logboek. “Middelkerke kende dit jaar een topzomer. Dankzij de inzet van onze medewerkers verliep dit allemaal op een vlotte manier en zonder noemenswaardige incidenten. Graag dank ik al mijn medewerkers voor hun voortdurende toewijding om een aangename en vooral veilige zomer te bezorgen aan alle inwoners en bezoekers van Middelkerke.”

Tom Dedecker kijkt vooruit naar een druk restant van het jaar. “Met een beetje zin voor overdrijving is de zomer de perfecte opwarmer voor de rest van het jaar.” (glimlacht). Meteen na de zomervakantie organiseren we met Tastoe één van de meest smaakvolle gastronomie-events van de kust, om direct door te schakelen naar Leffinge Leuren en het Landbouwweekend. Dan is het trouwens maar een paar weken overbruggen naar de herfstvakantie en een nieuwe editie van Hupsakee. In november vieren we 25 jaar Champagneweekend en eindejaar is in Middelkerke altijd magisch.” (PG)