Middelkerke blijft overlast bestrijden: de drollen op straat zijn volksvijand nummer 1

De gemeenteraad heeft een verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan goedkeurt, daardoor kan Middelkerke rekenen op een subsidie van ruim 110.000 euro voor de verdere inzet tegen overlastfenomenen zoals diefstal, inbraak en publieke vijand nummer 1: de hondenpoep!

De drollen op straat zijn volksvijand nummer één. Achterblijvende hondenpoep is nog altijd een hardnekkige overlastfenomeen in Middelkerke. Iedereen kent de hondenpoeppappenheimers: geen zakjes bij, onvoldoende sociale controle en het minimaliseren van de overlast: “Ochere, ochgod, wat doet zo’n klein strontje nu kwaad”. Veel dus, want tussen de tonnen viezigheid die de reinigingsdienst jaarlijks opruimt, zit heel wat hondenpoep. Om maar te zwijgen van het gebrek aan respect voor de buurt, de vele investeringen in groen en de mooie openbare projecten. Maar ook tijdens een wandeling in de polders sta je nog wel eens met een takje de resten poep weg te schrapen van onder de schoenzolen.

Actiedag

De uitwerpselen van honden bevatten ook bacteriën, die zeer schadelijk kunnen zijn voor de veeteelt. Toch is het slechts een minderheid die halsstarrig blijft overtreden. Vaak luidt dan de oproep om meer controles. En net dat gaat Middelkerke doen. Voor de structurele ‘strijd’ tegen achterblijvende hondenpoep kan Middelkerke naast de preventiedienst en de sanctionerende ambtenaren nu ook rekenen op de steun van de Lokale Politie.

In het begin schaamden de hondenbezitters zich met een zakje te lopen. Nu is het idee wijdverbreid dat de hond niet op de stoep hoort te poepen. Waarom dan meer controle? Schepen van Milieu en Netheid Henk Dierendonck: “Bij de ‘veelplegers’ – en dat is nog altijd een grote minderheid – treedt een zekere gewenning op. Tijdens een eerste actiedag in januari controleerde de politie, maar liefst 119 hondenbaasjes. Dat resulteerde in slechts vier processen verbaal. De politie patrouilleert gericht en anoniem. De overtreders kunnen dus sneller tegen de lamp lopen. De Lokale Politie straalt een ander gezag uit en dat werkt erg ontradend. De pakkans en de kans op een maximale GAS-boete van 350 euro wordt dus groter.”

Handhavers

Daarnaast werkt de gemeentelijke preventiedienst ook op diefstalpreventie in woningen en auto’s en fietscontroles. Ondertussen tekent Middelkerke in op een samenwerkingsverband met OVAM om zwerfvuil aan te pakken. ”OVAM stelt een poule van 30 handhavers samen. Lokale besturen kunnen intekenen op een deel of het geheel van die ploeg. Middelkerke is bereid om daar in mee stappen”, aldus schepen Henk Dierendonck. (PG)