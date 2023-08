Middelkerke 25 jaar later: Augustus 1998

In onze retroreeks ‘Middelkerke 25 jaar geleden’ keert journalist Paul Bruneel elke maand 25 jaar terug in de tijd.

Augustus 1998 is alles behalve een rustige vakantiemaand in Middelkerke. In Slijpe is een aantal inwoners niet gelukkig met de geplande aanleg van een ringweg, die het zwaar verkeer uit de dorpskern moet houden. Vooral de bewoners van de nieuwe woonwijken vinden dat de weg te dicht bij hun eigendom zal worden aangelegd en starten een petitie. Volgens de plannen zal ook de kapel in de Spermaliestraat moeten wijken, maar het gemeentebestuur probeert te sussen door te stellen dat de kapel op een andere plek kan worden neergepoot.

In Leffinge is er op 29 augustus een protestactie omdat er nog altijd geen fietspad is aangelegd langs de Leffingestraat (N369) en daar komt heel wat volk op af. Ook de jeugd is niet echt tevreden, want bij de bespreking van het jeugdwerkbeleidsplan van de gemeente merkt Linda Cobbaert op dat bepaalde jobstudenten te veel verdienen. Om flyers te bedelen krijgt een jobstudent 52.000 Belgische frank. Schepen Luc Dedecker merkt op dat de gemeente de jobstudenten betaalt volgens het wettelijk barema.

De vzw Zon en Zee laat weten dat er 400 miljoen Belgische frank zal worden geïnvesteerd in de modernisering van het vakantiedorp. In Zon en Zee zijn er 80 voltijdse banen, 21 personen die werken met een tijdelijke deeltijdse baan en in de zomer komen er nog 30 jobstudenten bij. Charline Declercq uit Nieuwpoort volgt Vanessa Beyens op als Miss Lombardsijde en de eerste editie van de Westend Ladies Cup, georganiseerd door Danny Van Den Broucke is een succes. De eerste winnares is de Argentijnse Luciana Masante.

Pastoor

Priester Emiel Devriese viert op 30 augustus zijn 50-jarig priesterjubileum. Hij is afkomstig van Keiem en werd priester gewijd op 1 augustus 1948. Hij stond eerst in het onderwijs en werd in 1973 tot priester benoemd in Mannekensvere en later ook in Schore. In 1982 werd hij pastoor van Westende. In de nacht van 31 augustus op 1 september maakt RTBF televisie opnames voor het programma ‘Forts en tête’. Er wordt een film gedraaid over het bezoek van Albrecht en Isabelle aan de troepens tijden de Slag om Oostende in 1599.

Regie-assistent en coördinator is Paul Bruneel en op 27 oktober zijn deze Middelkerkenaars (hier op de foto met enkele niet-Middelkerkenaars) te zien op RTBF: Freddy Soeten, Frankie Van Troostenberghe, Dieter Bruneel, Dirk Rosseel, Koen Forceville, Geert Debeuckelaere, Paul Bruneel, Henk Dierendonck, Rik Schockaert, Gregory Delys, Stefaan Plateau en Mario Vangheluwe. (PBM)