Middelkerke 25 jaar geleden: September 1998

In onze retroreeks ‘Middelkerke 25 jaar geleden’ keert journalist Paul Bruneel elke maand 25 jaar terug in de tijd.

Er wordt op 1 september gefeest in de gemeenteschool van Westende, want er worden twee nieuwe klaslokalen in gebruik genomen. Het aantal kleuters verdubbelde de laatste jaren en de allerkleinsten van de school beschikken nu over ruime en moderne lokalen en een afzonderlijke speelplaats. In het Sint-Jozefsinstituut wordt op initiatief van juf Katrien een snoezelruimte voor kleuters in gebruik genomen.

Nog bij de start van het nieuwe schooljaar voert de politie in samenwerking met de preventiedienst controles uit op de fietsen van de leerlingen. De resultaten zijn beter dan vorig jaar, maar toch zijn er nog een groot aantal fietsen niet in orde. Slechts 78 van de 172 gecontroleerde fietsen zijn oké.

Middelkerkenaar Francky Cools slaagt erin om samen met enkele collega’s van het 14de Regiment Luchtdoelartillerie de 4.807 meter hoge berg Mont Blanc te overwinnen. De opbrengst van de beklimming gaat naar het tehuis Duin en Polder in Diksmuide.

Reus Flortje treedt op 5 september in het huwelijk met reus Sylvain uit Beringen, een reus die genoemd is naar de erecommandant van de brandweer van Beringen.

De Jong Spermalieruiters vieren hun vijftienjarig bestaan met een ponytornooi. Voorzitter is Marc Rommel, hij wordt in het bestuur bijgestaan door Lieven Carron, Carine Deman, Martine Remmerie, Dirk Baeteman en Yvette Baeteman.

Cineast Raoul Servais krijgt voor zijn levenswerk de tweejaarlijkse prijs Norman Mc Laren Heritage, een belangrijke Canadese onderscheiding.

Het doek valt over de Middelkerkse Revue. De revue met hoofdzakelijk Middelkerkenaars werd voor het eerst georganiseerd in 1992 door B&B Producties, een vzw van Jean-Claude Brassinne en Paul Bruneel. Omwille van tijdsgebrek wordt het gezelschap ontbonden, na een laatste keer te zijn samengekomen in het lokaal Ter Duinen (foto).

De Westendse Chiro Ter Streep viert zijn 50-jarig bestaan. De eerste proost was eerwaarde heer Carpentier, de huidige proost is Norbert Lagast.

Claudine Kerckaert uit Leffinge wordt in Kelmis met haar hond Belgisch kampioen in de wedstrijd gehoorzaamheid voor honden.

Tijdens de 13de editie van het nationaal kampioenschap billenkarrenkoers voor brandweermannen in interventiekledij wordt de Middelkerkse ploeg met Geert Deschacht, Patrick Steen, Peter van Brabant en Björn Moerkerke gediskwalificeerd omdat ze het team van De Panne de pas afsnijdt. Asse behaalt de overwinning.

Godelieve Vermeulen van café De Vriendschap aan de Slijpebrug staat dertig jaar achter de tapkraan en Francine Duron wordt raadslid van het OCMW, in opvolging van Jan Vanleenhove, die ontslag neemt. (PBM)