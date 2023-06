Middelkerke 25 jaar geleden – Juni 1998

In onze retroreeks ‘Middelkerke 25 jaar geleden’ keert journalist Paul Bruneel elke maand 25 jaar terug in de tijd.

Tijdens de jaarlijkse Sluzekermesse leveren vier dames een verbeten strijd om de 15de Miss Sluzenoare te worden. Het is uiteindelijk Carine Blomme die met de titel gaat lopen bij haar derde deelname. In het gemeentelijk zwembad worden renovatiewerken uitgevoerd en na 22 jaar worden er nieuwe startblokken geïnstalleerd. De kostprijs bedraagt 210.000 frank. Goed nieuws voor de veldbatterij Bamburg, want Vlaams minister Luc Martens ondertekent op 11 juni het ministrieel besluit voor een voorlopige bescherming van de veldbatterij. In de periode 1941-944 werd in Westende een veldbatterij uitgebouwd om de haven van Nieuwpoort te beschermen. De Bamburg is daar een uniek overblijfsel van.

Casino in het nieuw

Het vernieuwde casino is nu in handen van de Rank Group en wordt op donderdag 18 juni officieel geopend. De inkom krijgt een nieuwe look en er zijn nu hellende vlakken voor minder mobiele mensen die willen binnengaan. De speelruimte, de bar en het restaurant zijn aanzienlijk groter geworden en het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid. De handelaarsbond Kerkstraat en de bond van de Leopoldlaan slaan de handen in elkaar en komen voortaan naar buiten als Handelaarsbond Middelkerke Centrum.

Voetbalclub Gold Star Middelkerke stelt zijn nieuwe spelers voor. 13 spelers komen de ploeg, die het volgende seizoen zal uitkomen in tweede provinciale afdeling, versterken. Ondertussen viert zaalvoetbalclub Vikingteam de behaalde kampioenstitel in het tornooi van de Barloke. De ploeg werd vorige maand al kampioen en de titel wordt gevierd samen met het 15-jarig bestaan van de zaalvoetbalclub. Voorzitter is Geert Debeuckelaere en secretaris Dirk Rosseel.

Promotie Toerisme

In de Calidris in Westende vinden de opvoeringen plaats van de musical Belt op stelten, een eigen geschreven musical door Happy Kids Backstage. De stuwende kracht achter Happy Kids Backstage is Karin Vandamme. De SP-afdeling van Middelkerke heeft een nieuwe voorzitter. Patrick Van Herck volgt Jean Aspeslagh op, die tien jaar voorzitter was van de afdeling. Aspeslagh wordt secretaris, Karin Cools ondervoorzitter en Germain Mommerency penningmeester. VVV en enkele handelaars richten het Promotie Comité Toerisme Middelkerke op, een denkcel die ideeën wil ontwikkelen voor de toeristische sector in de gemeente. (PBM)