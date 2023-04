Middeleeuwse oorkonden van de stad Kortrijk zijn gerestaureerd

Honderd van de oudste archiefdocumenten van de stad Kortrijk zijn recent gerestaureerd. De middeleeuwse oorkonden bevatten erg waardevolle informatie over het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van de stad. Het oudste stuk uit 1190 toont aan dat Kortrijk toen al stad was. De 100 stukken zijn te zien op zondag op Erfgoeddag in het Rijksarchief aan de Guido Gezellestraat. Dit tussen 10 en 18 uur.

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Rijksarchief was het mogelijk om de oorkonden te laten restaureren. Het oudste stuk dateert uit 1190 waarin Filips van de Elzas Kortrijk stadsrechten toekent. “Andere oorkonden vermelden de bouw van de Broeltorens en van een kasteel in opdracht van de hertogen van Bourgondië. We vinden er ook de vroegste informatie over de Paasfoor in terug. De stukken bevatten daarnaast belangrijke gegevens over de ontwikkeling van de lakennijverheid, waaraan de stad in de middeleeuwen haar rijkdom te danken had. Dankzij één van de documenten kon onlangs een deel van een muur uit de tijd van de Guldensporenslag worden opgegraven”, zegt schepen van Erfgoed en Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Vroeger werd het stadsarchief bewaard in een koffer in de Sint-Maartenskerk

“Het Rijksarchief bewaart meer dan 8 kilometer archief, waaronder ook het archief van de stad Kortrijk. We hebben een goede samenwerking tussen de stad en ons Rijksarchief. We zijn blij dat het kon gerestaureerd woorden. De geschiedenis van de stad blijft zo verder leven”, zegt diensthoofd Hendrik Callewier van het Rijsarchief. “Vroeger werd het stadsarchief bewaard in een koffer in de Sint-Maartenskerk. Heel wat middeleeuwse oorkonden gingen verloren in de brand van 1382, toen Franse troepen Kortrijk plunderden en bijna volledig verwoestten. De documenten zijn geschreven op perkament (dierenhuid). Aan de oorkonden zijn grote, wassen zegels bevestigd van de graven van Vlaanderen of de hertogen van Bourgondië. Deze zijn erg breekbaar. In 2022 sloot de stad Kortrijk met het federale Rijksarchief, een samenwerkingsovereenkomst af. Dankzij deze financiering konden de oudste oorkonden door een gespecialiseerde firma uit Nederland gerestaureerd worden. De komende jaren zal het restauratiewerk worden verdergezet.”