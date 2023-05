Middeleeuwen even terug in Ieper tijdens Timpelwouke: “Proberen alles zo historisch correct weer te geven”

Dit pinksterweekend werd in het kader van het evenement Timpelwouke een 12e-eeuws kampement opgetrokken met tempeliers op doorreis en ridders die elkaar bekampen in een steekspel. Het weer zat heel goed mee, maar qua opkomst kon het zondag misschien wel wat beter. “Ik dacht dat het enkel om spektakel zou gaan, maar het is veel meer dan dat. Je leert echt iets bij”, aldus een bezoeker.

“We zijn al tien jaar bezig om vanuit Gent in Jeruzalem te geraken, maar we zijn nog altijd niet verder dan Ieper.” Stéphanie Verbrugghe van de re-enactors Milites Templi maakt graag een grapje over de activiteiten van haar vereniging. Dat wil echter niet zeggen dat ze haar hobby als een grap ziet, want Stéphanie en haar vrienden nemen de manier waarop ze de geschiedenis weer tot leven roepen bitter ernstig.

Dit pinksterweekend waren de Gentse ridders en hun gevolg te gast op Timpelwouke, het event dat voor het eerst plaatsvond in Ieper. Tijdens de tweedaagse werd een middeleeuws kamp opgetrokken op het Hamiltonpark.

Steekspel

“Het is de bedoeling dat bezoekers aan verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld zwaardvechten, kunnen deelnemen, maar daarnaast is er heel wat te zien”, vertelt organisator Tom Thienpont. “Het spectaculairst is het steekspel. Op de lans zit geen metalen punt, voor de rest is alles zoals het vroeger gebeurde. We kunnen het steekspel doen in een volledig harnas, maar omdat we hier in een 12e-eeuws kamp zitten, dragen de ‘ridders’ een maliënkolder.”

Benny Vermeire (61) uit Watou zag op internet het evenement passeren en vroeg schoonzoon Joachim Ackaert (28) of Timpelwouke geen bezoekje waard was. “Mijn kinderen zijn dol op ridders, het is dus voor hen een ideale uitstap”, zegt Joachim. Ook schoonvader Benny geniet, want geschiedenis en tempeliers zijn volledig zijn ding. “Het is tof dat zoiets in Ieper plaatsvindt, want vaak moet je voor een dergelijk initiatief naar de andere kant van het land.

Educatief

Ik dacht eerst dat het enkel om spektakel zou gaan, maar het is veel meer dan dat. Van de re-enactors leerde ik heel wat bij. Neem nu het zwaardvechten, dat blijkt allemaal zo simpel niet als je die mannen het hoort uitleggen.”

“We proberen alles zo historisch correct weer te geven”, aldus Stéphanie Verbrugghe, die historicus van opleiding is. Milites Templi is opgericht in Gent door een groep vrienden die zich toeleggen op de leefwereld van de tempeliers. “Dat betekent slapen in middeleeuws correcte tenten, onze maaltijden bereiden boven een open vuur en kledij van linnen of wol dragen die passen bij de status en achtergrond van onze personages. Het is niet altijd even gemakkelijk, want de tempeliers leefden in de 12de-13de eeuw, een periode zonder veel bronnen. Veel mensen denken dat de tempeliers vooral vechtjassen waren, maar ze zijn veel meer dan dat.”

Vrouwen

Opvallend is dat Milites Templi die een paar vrouwen in de rangen telt. “Of dat dan wel historisch correct is? Jazeker”, verzekert Stéphanie ons. “In theorie mochten er inderdaad geen vrouwen bij de orde, maar we weten dat er bijvoorbeeld in Spanje een vrouwelijke commandeur was. We weten ook dat er in Gent een vrouwelijke tempelier een kerk liet bouwen. En bovendien waren er ook getrouwde tempeliers.”

“Waarom we dit doen? Ach, elk lid heeft zo een beetje zijn eigen motivatie”, vertelt Serge Rombouts, partner van Stéphanie en ‘grootmeester’ bij de tempeliers. “Als we op kamp gaan voor een weekend dan verdwijnt mijn gsm vanaf vrijdagavond in een kist. Het is eventjes terug naar de natuur. Opstaan, hout hakken, vuur maken en koffie maken. Op die manier smaakt je koffie wel tien keer zo goed. En als op een praktisch probleem stuiten dan vragen we ons af hoe ze het vroeger deden. We raadplegen dan de ‘tempelregel’, een reeks regels waarna de tempeliers leefden.”

Evaluatie

Het is de eerste keer dat Timpelwouke in Ieper plaatsvond en het is de bedoeling om het concept ook volgend jaar op poten te zetten. Misschien moet er dan wel een beetje meer reclame worden gemaakt, want zondag bleek bij ons bezoek de opkomst toch eerder laag. Op sociale media werd een opmerking gemaakt over de ingangsprijs. Naast 11 euro voor de volwassenen en 8 euro voor een kind, moest er een kaart van 5 euro worden aangekocht wou je deelnemen aan de activiteiten.

“Binnen een paar weken volgt een evaluatie met de stad en dan zien we hoe het verder gaat”, aldus Tom Thienpont. “Bij een volgende editie kunnen we nog met nieuwe zaken uitpakken, zodat alles niet hetzelfde is als dit jaar. We komen dus graag terug naar Ieper.” (CMW)