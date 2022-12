Middelbare scholieren schenken kerstboompjes aan Sociaal Huis

De leerlingen Horeca, Zorg en Verkoop van de campus Leren en Werken van scholengroep Athena hebben vijfentwintig houden kerstboompjes in elkaar geknutseld. Die schenken ze aan het Sociaal Huis om te verdelen onder zij die het minder goed hebben in onze samenleving.

“Het gaat om een schenking van de leerlingen duaal leren”, vertelt schepen van Welzijn Rita Lammertyn (CD&V). “Tijdens het poly-atelier maakten ze 25 zelfgemaakte kerstboompjes uit gerecupereerd materiaal. Ze baseerden zich daarvoor op een drietal verschillende momenten.”

Het is niet de enige schenking die het Sociaal Huis deze week ontvangt. Het Comité Oude Zakken organiseerde in november een fuif voor het goede doel in jeugdhuis Skalul. Het comité bestaat uit oud-leden van het jeugdhuis. Dit jaar kozen ze er voor om een dertigtal geschenkbonnen ter waarde van 60 euro speciaal voor kinderkledij te schenken aan het Sociaal Huis.

“Gezinnen met kinderen kunnen deze gebruiken voor een warme trui, een paar sokken of winterjas in de kledingwinkel JBC of via de online shop”, zegt de schepen. “De sociale dienst zal er nu voor zorgen dat de bonnen en boompjes bij de juiste personen raken. Het zijn warme gebaren die erg geapprecieerd worden binnen de gemeente Lendelede.”