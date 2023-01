Michiel Vergote uit Oostrozebeke kroont zich tot provinciaal kampioen Uno

Maar liefst 50 kinderen en 200 volwassenen ruilden zaterdag 28 januari de ondertussen te klein geworden turnzaal van Vrije Basisschool ’t Nieuwland afdeling Sint-Michiel in voor de ruimere Europahal voor het West-Vlaams kampioenschap Uno.

Aan maar liefst 42 tafels werd zaterdag gestreden voor de felbegeerde titel van West-Vlaams kampioen Uno 2023. Bezieler Matthias Allegaert en zijn collega’s zagen samen met de talrijk aanwezige supporters een spannende afvallingsrace. Tegen de klok van 22 uur bleef er nog één finaletafel met zes in topvorm verkerende spelers over. Een finale met spelers van 7 jaar tot vijftigplussers.

Bloedstollende finale

De absolute finale was een bloedstollende one-on-one tussen Julz Malisse en Michiel Vergote, die in Uno- en voetbalkringen beter luistert naar de naam ‘Tuur’. Uiteindelijk moest Julz na een knappe prestatie zijn meerdere erkennen in de 28-jarige Michiel Vergote. Jolien Selvais, die een ronde eerder knap derde wist te worden, maakte het podium compleet.

Wie dacht dat de Uno-kampioen deze titel haalde door veel te trainen en bij afloop van elk spelletje een tactische nabesprekingen te houden, heeft het mis. Michiel en zijn kameraden waren een tweetal jaar geleden ook aanwezig op het PK en hadden toen een heel aangename avond. Net als toen was een avondje amusement bij vertrek dan ook het enige wat vastlag. De titel mee naar Oostrozebeke nemen was dan ook een extra gouden randje aan een al vooraf geslaagd avondje weg met vrienden. (WME)