Michiel Vercruysse kweekt pompoen van 283 kg

Zondag was er opnieuw de pompoenwedstrijd in Sint-Denijs. Michiel Vercruysse kon een exemplaar van 283 kg op de weegschaal leggen.

Door de coronapandemie werd er de voorbije twee jaar niet georganiseerd. Het waren Ferm, Landelijke Gilde en Samana die de handen in elkaar sloegen voor deze activiteit. Rond 16 uur ging men over tot het wegen van de pompoenen. Na deze zware klus bleek overduidelijk dat Michiel Vercruysse uit Kortrijk een exemplaar had van 283 kg.

Michiel is zowat de specialist van het pompoenkweken. Hij nam al vele keren deel aan de wedstrijd en ging al meerdere keren met de overwinning lopen. Veel wou Michiel niet kwijt over het geheim van zijn reuzenpompoenen. “Het is zeker niet mijn beste resultaat, maar ik ben toch tevreden met de overwinning. Ik heb nog een gekweekt van zo’n 460 kg. Het enige wat ik kan zeggen is dat je een goede bodem en een goede bemesting moet hebben. Voldoende water geven is ook belangrijk.”

Tijdens de namiddag waren er ook mensen met grote groenten, of groenten met een vreemde vorm, aanwezig. Het aantal pompoenen en vruchten lag wel lager dan gewoonlijk. De organisatoren denken dat de coronapauze er voor iets tussen zit en dat het event opnieuw wat moet groeien. (GVHZ)