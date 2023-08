Michiel en Michelle openen beenhouwerij Loppemerie in Loppem

Michiel Rommel en Michelle Coene openen De Loppemerie daar waar vroeger slagerij Maertens gevestigd was in Loppem. Het pasgetrouwde koppel gaf de zaak in de Rijselsestraat een frisse make-over en is klaar om er in te vliegen. “Iedereen is welkom tijdens ons openingsweekend voor een hapje en een drankje.”

Michiel Rommel (22) is afkomstig van Zedelgem en is beenhouwer van opleiding. Zijn kersverse echtgenote Michelle Coene (22) is een Aarseelse en studeerde voor kapster. Het koppel leerde elkaar letterlijk kennen tussen het vlees. “Ik kon de job van kapster niet uitoefenen door een allergie voor zowel kleurstoffen als bewaarmiddelen. Ik zocht daarom iets anders en ging bij slagerij Couteaux in Pittem werken. Daar heb ik Michiel leren kennen”, begint Michelle.

“We wilden op termijn samen een slagerij beginnen, maar we vonden de ligging enorm belangrijk. Hier in de Rijselsestraat in Loppem denken we een goede locatie gevonden te hebben”, vervolgt Michiel.

Vlees van eigen kweek

Het koppel doopte zijn slagerij/traiteurszaak De Loppemerie. “Mijn familienaam is Rommel, die kun je dus moeilijk gebruiken als naam voor je zaak”, lacht Michiel. “Ook de familienaam van Michelle wilden we niet gebruiken. Na wat brainstormen zijn we op de Loppemerie gekomen.”

De Loppemerie biedt alles aan van een klassieke slagerij en zet sterk in op traiteurgerechten, schotels om thuis te tafelen en vers vlees. “Mijn vader Kristof Rommel runt een boerderij aan de Brugsestraat in Zedelgem. We zullen dus letterlijk vlees van eigen kweek in huis hebben, meer bepaald witblauw rundsvlees.”

De Loppemerie opent op vrijdag 11 augustus. “Op die dag, maar ook op zaterdag 12 en zondag 13 augustus is iedereen welkom voor een hapje, drankje en een attentie. Vanaf dan zijn we elke dag open, behalve op donderdag en zondagnamiddag.” (BC)

www.deloppemerie.be