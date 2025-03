Michiel en Boudewijn zamelen € 3.000 in voor Kinderkankerfonds met deelname aan Viking Snow Rally: “Zeker voor herhaling vatbaar!”

Eind januari namen Wielsbekenaren Boudewijn (50) en Michiel Vandenbroucke (22) deel aan de pittige Viking Snow Rally met hun Land Rover Defender. Het geldt als een 2.500 kilometer lange winterrally door het ijskoude landschap van Scandinavië. Punten verdien je door uitdagingen te doen. Vader en zoon steunden daarmee een nobel doel: het Kinderkankerfonds. Na hun avontuur hebben ze nu een bedrag van € 3.000 kunnen overmaken.

De rally startte in Hamburg, aan de poort van Scandinavië. “Daar konden we kennismaken met de andere teams”, vertelt Boudewijn. “Dat was wel handig. We kwamen meteen goed overeen met een Oostenrijks en Duits team. Zij hadden wat meer ervaring, wat later in de race handig zou blijken gezien het van ons nog maar onze eerste dergelijke race was.”

Via Denemarken en Zweden liep de race uiteindelijk tot in Noorwegen. Onderweg werd het duo uitgedaagd via allerlei opdrachtjes. “Dan moest je bijvoorbeeld eens een ritueel doen met alle elementen in verwerkt. We haalden daarvoor zelfs water uit de Oostzee! Voor een andere opdracht gingen we driften op een bevroren meer, of gingen we eens zwemmen in het ijskoude water. We zagen ook een glimp van het noorderlicht. Kortom, het was heel tof!”

Kinderkankerfonds

En de Vandenbrouckes konden er ook een heel nobel doel mee steunen. Voordien zamelden ze geld in voor het Kinderkankerfonds via onder andere de verkoop van snoep en sleutelhangers. In totaal haalden ze € 3.000 binnen die ze dan ook officieel konden overhandigen aan het oudercomité van het Kinderkankerfonds.

Een volgend avontuur lijkt alleszins ook zeker een mogelijkheid. “Kijk, de organisatie was super en we hebben heel veel gezien, maar ik vermoed dat we ook heel veel niet gezien hebben”, lacht Boudewijn. “Het waren prachtige vader-zoonmomenten! We bleken eigenlijk ook goed op elkaar te zijn afgestemd. Dit is dus absoluut voor herhaling vatbaar! We zullen ook contact houden met de andere deelnemers die we leerden kennen”, besluit Boudewijn. Wij zullen het alleszins op de voet volgen!

Deze sponsors worden nog uitdrukkelijk bedankt: One To Win, DW Copper, Hefspan, Alumac en Kantoor Hoorens.

(GF)

