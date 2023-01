Michiel Dhont was de Krak van Damme 2021: “Titel waseen mooie erkenning”

Michiel Dhont uit Moerkerke mag zich nog enkele weken Krak van Damme noemen. Een titel die hij vorig jaar vooral heeft verdiend voor zijn grote inzet voor het nieuwe jeugdlokaal voor KSA Moerkerke. Als enige man tussen de vijf genomineerden haalde Michiel Dhont vorig jaar de titel Krak van Damme binnen.

Die Moerkerkenaar en voormalige KSA-leider zette zich samen met een aantal andere leiders, meewerkende ouders en sympathisanten heel sterk in bij de bouw van een nieuw jeugdlokaal voor KSA Moerkerke. Als ingenieur nam hij de coördinatie van het project op zich. Zowel bij de voorbereiding als bij de werkzaamheden zelf.

“Die titel was zeker een mooie erkenning en ik werd er regelmatig over aangesproken”, blikt Michiel terug. “Intussen is er wel wat meer afstand van Moerkerke, want door mijn werk bij een afdeling van Besix woon ik in het Brusselse en daar hebben mijn vriendin en ik het voorbije jaar ook een huis gebouwd. Dat is voor mij persoonlijk wel een belangrijke gebeurtenis. Ook professioneel gaat het goed. Bij het bedrijf waar ik werk spelen we nu ook een belangrijke rol in de energietransitie en het is voor mij heel boeiend en waardevol om daaraan te kunnen meewerken.”

“Moerkerke en bij uitbreiding Damme blijft echter wel belangrijk voor me. Het is de plaats waar ik ben opgegroeid en waar ik me sociaal heb geëngageerd. Ik ben nog lid van de groep oud-leiding KLJ die nog geregeld activiteiten organiseert en daarvoor, en om mijn familie te bezoeken natuurlijk, kom ik graag terug naar Moerkerke. Het doet me ook plezier dat het nieuwe jeugdlokaal met al zijn functionaliteiten zo goed gebruikt wordt. Of ik de de huidige Krak-kandidaten ken? Niet allemaal, maar Gunther Cocuyt ken ik wel goed. Hij is de man van een nicht van mij. Dus het was familiaal verplicht om op hem te stemmen.” (lacht)

(PDV/foto DC)

