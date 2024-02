Michiel Cattrysse heeft hoge ambities als verdovingsdierenarts: “Momenteel heb ik genoeg werk, maar het buitenland lonkt”

Toen Michiel Cattrysse (25) vorig jaar afzwaaide aan de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, had hij een klassieke job als dierenarts voor ogen. Door toeval belandde hij echter in de veldanesthesie: met zijn verdovingsgeweer in de hand, doorkruist hij nagenoeg het hele land. “Dieren in nood helpen, was een kinderdroom.”

Michiel trad met zijn nieuwe job in de voetsporen van Jonas Spruyt, die een tijdje geleden in de actualiteit kwam als de kersverse dierenarts van de Zoo. “Jonas was en is in ons land dé referentie inzake het verdoven van dieren vanop afstand. Daarom is het een enorme leerschool en ook een privilege geweest om van hem een jaar lang, en zelfs nu nog, te kunnen leren”, zegt Michiel. Jonas was zelfs actief in de volledige Benelux. “Het is uiteindelijk ook wel de bedoeling om uit te groeien tot een internationaal begrip”, aldus Michiel. “Maar momenteel heb ik genoeg werk in België alleen.”

Drie dagen in de week ontfermt Michiel zich over kleine huisdieren in de praktijk van Peter Breemersch, de andere dagen is hij op baan. “De ene dag zit ik in Limburg, de dag erna misschien in Antwerpen of Gent. Die afwisseling is leuk, en je weet op voorhand ook nooit hoe je dag eruit zal zien. Mijn auto is dan als het ware mijn praktijk”, klinkt het.

onbeschrijfelijk gevoel

Een hond die op een slijpschijf viel, een losgebroken koe, een hert dat met zijn gewei vast kwam te zitten in een omheining: wat dieren lijden kunnen… “Als je zo’n viervoeter dan uit z’n benarde situatie kunt redden, geeft dat een onbeschrijfelijk gevoel. Al heb ik bij honden ook weleens het gevoel dat ze mij liever willen opeten”, grijnst Michiel.

Hoe dan ook, zijn job blijft een unicum in Vlaanderen. “Het is een monopolie: ik ben de enige in heel België. Er zijn nog wel dierenartspraktijken die de service – doorgaans veld- of tele-anesthesie genoemd – aanbieden, terwijl ze er eigenlijk de nodige knowhow niet voor in huis hebben. Gewone dierenartsen zijn onvoldoende vertrouwd met de protocollen om grotere dieren succesvol in slaap te krijgen. Het is en blijft tenslotte ook een echte niche, hé. Als een dierenarts twee keer op een jaar het verdovingsgeweer moet bovenhalen, zal dat al veel zijn. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Als een dier erg gestresseerd is bijvoorbeeld, heeft het ook een andere dosering nodig.”

Michiel heeft een rechtstreekse lijn met politie en brandweer. “Het gebeurt dat zij een woonst moeten betreden waarvan de bewoner overleden is, maar waar wel nog een agressieve hond rondwaart. Om bijtincidenten te voorkomen, word ik dan opgetrommeld”, klinkt het.

opleiding in Zimbabwe

Net zoals zijn voorganger, wil Michiel naar Zimbabwe om daar, te midden van topanesthesisten van over de hele wereld, dieren in het wild te helpen. “Dergelijke ervaring is in principe geen must, maar het bijwonen van deze extra opleidingen is natuurlijk zeer interessant. De opleiding in Zimbabwe staat dan ook zeker nog op de planning, al zou dat wel pas voor februari volgend jaar zijn”, aldus Michiel. Stiekem droomt ook hij ervan om op een dag dierenarts te worden in een dierentuin. “Ik heb altijd een fascinatie gehad voor grote wilde dieren: gnoes, buffels, olifanten… Toen ik een jaar of negen was, zijn we eens met het hele gezin op safari geweest in Zuid-Afrika. Niet alleen spotten we daar binnen de vierentwintig uur de big five, ook de ugly five mochten we afvinken. Ik had er de tijd van mijn leven.” Dierenarts worden, was Michiels ultieme jeugddroom. “We hadden thuis een hele kinderboerderij en na bedtijd lag ik altijd nog wat in mijn grote dierenencyclopedie te kijken”, glimlacht Michiel.