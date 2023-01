Michiel Bonte was Krak van Langemark-Poelkapelle 2021: “Professioneel weerstation op komst”

De 22-jarige Michiel Bonte blijft ook na zijn Krakverkiezing vorig jaar gefascineerd door het weer. Zijn Facebookpagina ‘Weerstation Langemark’ heeft al meer dan 2.800 volgers die dagelijks een lokaal weerbericht krijgen. Mede dankzij crowdfunding kocht hij onlangs een professioneel weerstation aan.

De Facebookpagina ‘Weerstation Langemark’ van Michiel Bonte (22) blijft aan populariteit winnen. Toen hij vorig jaar tot Krak werd verkozen had hij 1.650 volgers, ondertussen staat de teller op ruim 2.800 volgers. “Krak worden was een unieke ervaring, iets dat je maar één keer in je leven meemaakt”, vertelt Michiel. “Ik kreeg veel felicitaties en ook het aantal volgers van mijn Facebookpagina ging omhoog na de verkiezing. Het heeft dus zeker een positieve impact gehad.”

Zijn fascinatie voor het weer is zeker niet bekoeld. Integendeel. “Vorig jaar heb ik een crowdfunding opgestart en daarmee heb ik ondertussen een professioneel weerstation besteld, Davis Vintage Pro 2. In de loop van januari wordt het geleverd, dus ik voel me een beetje als een kindje op de vooravond van Sint-Maarten”, lacht Michiel.

“Dat is niet om de voorspellingen te verbeteren, maar vooral om de meetgegevens te verbeteren. Mijn huidige weerstation is een amateurweerstation en die data mogen niet openbaar gepubliceerd worden. Nu zullen de gegevens wel opgenomen kunnen worden in het netwerk van het KMI en UGent. Het is dan ook de bedoeling om mijn data daaraan te koppelen.”

Grote investering

Zo’n weerstation is wel een grote investering. “Met alle opties zit je toch snel aan 2.600 euro. Ik heb dus lang moeten sparen. 800 euro kon ik inzamelen met de crowdfunding. Het is dus deels met de steun van de volgers dat ik deze investering heb kunnen doen. Ik hoop dat het station lang meegaat en dat het veel meetgegevens kan verzamelen.”

Heel interessant was ook het jaaroverzicht dat hij postte op 1 januari. “Het hoeft niet te verbazen dat het veel te warm was in 2022. In juli en augustus hadden we geen enkele dag waarbij het minder dan 20 graden was. Dat is heel uitzonderlijk. De warmste dag was 18 juli met een temperatuur van maar liefst 39,4 graden. Het was ook veel te droog. In juli is er zelfs maar 4 liter gevallen in Langemark. Het najaar was dan weer te nat. Dat het langdurig droog en warm blijft en dat als het begint te regen het niet meer stopt, zien we vaker voorkomen door de klimaatverandering.”

Belangrijk zijn ook de weerswaarschuwingen die hij geregeld geeft. “Vooral dan voor hitte in de zomer. Een paar weken geleden, op zondag 18 december, was er ook een belangrijke waarschuwing voor ijzel. Ik vond dat ze op tv heel laat waren met hun waarschuwingen, een beetje te laat zelfs. De meeste weeramateurs in hadden veel sneller in de gaten dat het heftig kon worden. Dat bleek ook zo te zijn”, besluit Michiel, die afgestudeerd is en voltijds aan de slag is bij BrightAnalytics in Roeselare.

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.