Michel zoekt overnemer voor filmmuseum

De 80-jarige Michel Remaut zoekt een overnemer voor zijn filmmuseum in de Roeselaarse Gladiolenstraat. Filmliefhebbers kunnen voor 500.000 euro de voormalige hangar én een collectie van maar liefst 2.400 film-items opkopen. “Soms moet je de knop omdraaien en beslissingen nemen, ik zal niet eeuwig blijven leven”, zegt de man.

Michel Remaut was zeven jaar oud toen hij op straat een kapot filmtoestel vond. Het werd het begin van een ware passie. “Normaal gezien zou het filmtoestel bij het oud ijzer beland zijn, maar ik knutselde het weer in elkaar.” Het apparaat maakt ruim zeventig jaar later deel uit van het filmmuseum waarvan Michel zeventien jaar geleden de deuren opende.

“Eigenlijk is mijn verzamelwoede pas gestart toen ik na een lange carrière als timmerman met pensioen ging”, zo gaat Remaut verder. “Samen met mijn vrouw schuimde ik daarvoor al de rommelmarkten af op zoek naar foto- en filmcamera’s. Dat resulteerde in een grote collectie bij ons thuis.”

Duidelijk signaal

Tot zijn vrouw een duidelijk signaal gaf. “We hadden op zeker moment al een behoorlijke collectie filmmateriaal staan. Onze slaapkamer stond vol met toestellen. Mijn vrouw klaagde toen al een beetje, en terecht.” Michel liet zijn oog vallen op een oude hangar in de Gladiolenstraat. “Van de eigenaar mocht ik die niet platgooien om er bijvoorbeeld appartementen op te zetten. Ik kocht het gebouw en besloot er mijn filmcollectie in onder te brengen.”

In 2003 opende Michel er de deuren van zijn filmmuseum. Jaarlijks komen er zo’n vijfduizend filmliefhebbers over de vloer om er camera’s, projectors, affiches en andere filmgerelateerde objecten te bekijken. Michel bouwde er eigenhandig ook een filmzaaltje waar de bezoekers uitleg krijgen over de geschiedenis van de film of zelf een film kunnen laten afspelen.

“Inmiddels kwamen hier al groepen van over de hele wereld over de vloer”, zo vertelt de man enthousiast. “Gelukkig kan ik altijd rekenen op talenkenner Bernard De Witte die buitenlandse groepen perfect kan ontvangen.”

Redden van de sloop

Het filmmuseum groeide de voorbije jaren uit tot een indrukwekkende collectie. “Binnen de filmwereld is er heel wat geëvolueerd. Het materiaal van vroeger is totaal niet meer te vergelijken met dat van nu. Door die evolutie hebben we ook heel wat objecten kunnen redden van de sloop. Oud materiaal werd hier vaak binnengebracht.” Toch kocht Michel zelf ook het nieuwste filmmateriaal aan. “Het is belangrijk dat je mee bent met je tijd”, zegt hij.

Michel bouwde ook een filmzaaltje waar de bezoekers uitleg krijgen over de geschiedenis van de film of zelf een film kunnen laten afspelen. Stefaan Beel

Nu hij tachtig geworden is, zou Michel graag een stapje terug zetten. Het filmmuseum staat dus over te nemen. Wie 500.000 euro betaalt, krijgt er het gebouw én de volledige inboedel voor in ruil. “Het zou mooi zijn mocht het museum hier blijven bestaan. Indien de nieuwe eigenaar dat wenst, wil ik graag nog een jaartje mee alles in goede banen leiden en bijvoorbeeld de rondleidingen verzorgen.”

Inmiddels toonden verschillende filmliefhebbers al interesse. “Ik kom hier nog dagelijks”, zegt Michel. “Het zal raar doen wanneer dat niet meer het geval is, maar in het leven moet je soms een knop durven omdraaien. Ik zal ook niet eeuwig blijven leven.”