Michel Preud’homme verbleef anderhalf jaar in bekend Brugs hotel: De Weinebrugge viert kwarteeuw

Hotel-restaurant Weinebrugge in Sint-Michiels bestaat een kwarteeuw. Rudi Coussaert maakte er een gastvrije stek voor Bruggelingen, zakentoeristen én sportploegen van. “Alle tegenstanders van Club komen hier logeren. Tom Boonen en Fabian Cancellara zijn huisvrienden geworden.”

Ruddervoordenaar Rudi Coussaert (77) startte zijn horeca imperium in de jaren 70 in Oostende, waar hij restaurant Midland opstartte. “Rudolf Van Moerkerke, Prins Karel en Marvin Gaye waren er kind aan huis. Mijn broer Freddy was de manager van deze Amerikaanse soulzanger.” In 1994 verlegde Rudi Coussaert zijn werkterrein naar Brugge, met de overname van hotel-restaurant ’t Putje op ’t Zand. Dat etablissement werd snel the place to be voor mensen uit de sportwereld. “Ik zetelde enkele jaren in het bestuur van basketbalploeg Avanti Brugge. Maar ook voetballers vonden de weg naar ’t Putje. Eric Gerets kwam hier graag, Vital Borkelmans noemde mijn vrouw Suzette zelfs moeder.”

We zijn een thuishaven voor vele sportploegen

Grillgerechten

Op 24 april 1997 openden Rudi en Suzette restaurant Weinebrugge in de Leikendreef in Sint-Michiels. “Het stond al twee jaar leeg en was vroeger een tweesterrenzaak ten tijde van de familie Galens. Zelf hebben we nooit een Michelin-ster geambieerd. De tijd van de gastronomische diners met tafelzilver en witte nappen is voorbij. Onze chef Kenny Danschotter specialiseert zich in grillgerechten met lekker vlees van slagerij Dierendonck”, vertelt schoonzoon Luc Vanlessen, een gepensioneerd militair die in juni 2007 het familiebedrijf vervoegde, toen Weinebrugge een viersterrenhotel met 47 kamers werd. “We zijn een thuishaven geworden voor tal van sportploegen. Maar je kan hier ook terecht voor feesten, vergaderingen en seminaries. De reden van ons succes? De ligging vlakbij de E40 en de ruime parking voor zeventig auto’s, met 25 superladers voor Tesla’s. Je kunt hier feesten voor 140 gasten geven. Voor Club zijn oefencentrum in Westkapelle had, verbleef het team hier voor elke wedstrijd. Nu logeren Clubs tegenstrevers hier voor hun match op Jan Breydel. Chef Kenny kent het gebalanceerd dieet van de atleten.”

Vedetten

Tal van vedetten verblijven graag in hotel Weinebrugge: Johan Bruneel, Fabian Cancellara, Zinedine Zidane. Michel Preud’homme logeerde er anderhalf jaar. “Nieuwe Clubspelers krijgen hier onderdak, in afwachting van een flat. Een van onze zalen is genoemd naar Ernst Happel, een persoonlijke vriend”, zegt Rudi Coussaert. Dezer dagen leidt hij hotel-restaurant Weinebrugge samen met dochter Nadine (55), schoonzoon Luc (65), kleindochter Naomi (35) en haar levensgezel, chef-kok Kenny (36). Het horeca-imperium van de familie Cousaert beperkt zich niet tot de Weinebrugge, want dochter Nadia (58), schoonzoon Lorenzo (60) en kleinzoon Jake (32) runnen Grand Café Belfort op de Markt. Een kwarteeuw Weinebrugge wordt gevierd met een speciaal menu.