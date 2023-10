Michel en Rosa zijn een briljanten koppel

De 87-jarige Michel De Vriese en de 86-jarige Rosa De Neve vierden hun briljanten huwelijksjubileum tijdens de receptie op het gemeentehuis van Olsene.

Michel werd geboren in Kruishoutem en Rosa in Petegem aan de Leie. Ze leerden elkaar kennen aan de ‘statie’ in Petegem. Op 20 augustus 1958 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze wonen nu aan de Rijksweg in Zulte. Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Michel was betonbewerker en Rosa was huisvrouw. Michel is een fervente fan van de koers en Rosa houdt zich vooral bezig met kaarten en wandelen. (MV)