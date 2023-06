Michel en Olivia varen in een diamanten huwelijksbootje

Michel Compernolle en Olivia Wybo uit Langemark vierden hun diamanten huwelijksjubileum.

Michel werd geboren op 9 oktober 1937. Hij had zijn eerste job bij snoepfabrikant Willy Erard en voltrok vervolgens zijn legerdienst. Nadien ging hij helpen bij boeren in de streek om daarna de grens over te steken om in de Noord-Franse textielindustrie aan de slag te gaan. Uiteindelijk werkte hij nog 35 jaar bij de firma Valcke in Vlamertinge. Olivia zag het levenslicht op 10 mei 1946. De twee leerden elkaar kennen in de kerk.

Petanquen

“We gingen iedere zondagochtend naar de mis en ik keek meer naar Michel dan naar pastoor Corneillie”, lacht Olivia. Het koppel trouwde op 4 mei 1963. “In het begin woonden we een jaartje mee ten huize van Michel om daarna tien jaar onze eigen stek te vinden in de Zonnebekestraat. Nadien kochten we een woning in de Berkenlaan. Het koppel heeft twee dochters, Marijke en Anneke, vier kleinkinderen, Jolien, Robin, Ines en Femke, en drie achterkleinkinderen, Cyriel, Camille en Victor. “Onze grootste hobby’s zijn nu nog kaarten, petanquen en in de tuin werken”, besluit Olivia.