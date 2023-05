Michel en Jan organiseren Franse avond in Europahal in Tielt om film te financieren

Nu Michel Van Daele en Jan Maes hun strepen verdiend hebben in de film- en televisiewereld wordt het hoog tijd om hun eigen speelfilm op poten te zetten. De twee jonge filmmakers organiseren op zaterdag 27 mei een crowdfunding in de Europahal in de vorm van een themadag, om zo de nodige centen bijeen te sprokkelen. “We moeten straks zelfs een deel van de Mont Ventoux kunnen afsluiten.”

Michel Van Daele (25) en Jan Maes (26) zijn twee jonge filmmakers, gebeten door de audiovisuele microbe. Michel behaalde een master scenarioschrijven aan het RICTS, Jan werkte succesvolle filmstudies af aan het NARAFI. Allebei zijn ze regelmatig op filmsets of in writer’s rooms terug te vinden.

“We zaten samen in De Bron”, vertelt Michel. “Een jaar apart. Veel contact is er nooit geweest, tot we tijdens de coronacrisis ineens samen op de set voor een reclamecampagne stonden. Toen merkten we op dat we goed konden samenwerken. Jans broer is bovendien een van mijn beste vrienden en zo raakten we meer en meer aan de praat. Twee jaar geleden stuurde Jan me dan een berichtje. Hij staat vaak op de sets van films en series, maar wou nu zelf iets maken. Hij had nog een scenario nodig, maar schrijft niet graag. Ik wel, dus zo is het begonnen.”

Mont Ventoux

De twee jonge filmmakers nemen alle taken op zich. “Scenario, regie maar ook productie doen we zelf en dat is een heuse onderneming. Onze cast en crew is al geregeld, allemaal professionele mensen. We werken allebei in de sector, dus konden we vrienden en collega’s warm maken. Normaal gezien draaien we onze film volgend jaar in mei. In de winter kan niet, we moeten bijvoorbeeld een stuk van de Mont Ventoux kunnen afsluiten.”

“Europahal wordt Provençaals café, als link met onze film die grotendeels in Zuid-Frankrijk plaatsvindt”

De film zal dus in elk geval voor een groot stuk in Zuid-Frankrijk plaatsvinden. “Het vertelt het verhaal van vijf vrienden, twintigers, die zich terugtrekken in een vakantiehuis aan de voet van de Mont Ventoux, na een tragische gebeurtenis binnen de vriendengroep. Ze willen eens kunnen babbelen met elkaar, weg van de wereld. Maar eens daar merken ze dat communiceren niet zo gemakkelijk is als gedacht.”

Wielerwedstrijd in Europahal

Om de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen, kiezen Michel en Jan voor een speciale vorm van crowdfunding. “Een film produceren is niet goedkoop. We zijn wel bezig met dossiers voor verschillende subsidies, maar sowieso moet je een deel zelf financieren. We zijn er niet zo’n fan van om gewoon geld te vragen aan de mensen, maar willen met een crowdfunding al een eerste campagne voeren.”

“We organiseren allebei graag evenementen en een Franse avond heeft een duidelijke link met onze film. Het idee is om op zaterdag 27 mei met ‘Vive le Film’ de Europahal in Tielt om te toveren tot een Provençaals café, met aangepaste dranken en waar ook heel wat te gebeuren is. Zo kan je er via VR-technologie een wielerwedstrijd op de Mont Ventoux rijden, dat het publiek kan volgen op groot scherm. Twee vrienden zorgen met hun presentatie voor de komische noot. ’s Avonds komen ook nog twee bands optreden.”

“Daarnaast komt Jasper Van Papeghem, beste sommelier van België 2017-2018, met ‘Vive le Vin’ een workshop winetasting geven. Daarvoor moet wel op voorhand ingeschreven worden. Er is dus in elk geval veel te doen.” (LDW)

Meer info via de Facebookpagina ‘Vive le Film’.