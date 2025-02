Michael Vanthourenhout rijdt naar derde plaats op Exact Cross in Sint-Niklaas

Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) heeft zaterdag de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen. In de laatste Exact Cross van het seizoen bleef de 24-jarige Antwerpenaar de Nederlander Lars van der Haar 25 seconden voor, goed voor zijn vierde zege dit seizoen. Michael Vanthourenhout, de winnaar van vorig jaar, werd op een halve minuut derde.

Eerder dit seizoen won Vandeputte in Brumath, Hamme (X20) en Hulst (WB). In Sint-Niklaas reed de eindwinnaar van de Superprestige van start tot finish aan de leiding. Als eerste dook hij het veld in, met in zijn spoor Toon Aerts, Kevin Kuhn, Ryan Kamp, Victor Van De Putte en Laurens Sweeck. Vandeputte sloeg meteen een kloof en kon aan de tweede ronde beginnen met een voorgift van dertien seconden. Achter hem kwam er geen geordende reactie op gang, zodat hij bij het ingaan van de derde ronde al een voorsprong had opgebouwd van 25 seconden.

Aerts en Sweeck sloegen de handen in elkaar en trokken in de tegenaanval op de eenzame leider. Na twintig minuten cross sloten bij dit tweetal Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Jente Michels en Felipe Orts aan. De acht renners vochten een verbeten strijd uit om de dichtste ereplaats, want Vandeputte kwam niet meer in de problemen. Met een voorsprong van bijna driekwart minuut kon hij uitgebreid vieren. Van der Haar en Vanthourenhout scheurden zich in de slotronde af van hun metgezellen. Nog voor de zandstrook ging de Nederlander aanvallen en verwees hij Vanthourenhout naar de derde plaats.