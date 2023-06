Michaël Vannieuwenhuyze klaar voor Iron Man: “Hoop op massale opkomst”

Op zaterdag 1 juli zwemt, fietst en loopt Michaël Vannieuwenhuyze in Harelbeke solo een volledige triatlon, de Iron Man. Tijdens de marathon is er de loopwedstrijd Iron Run waaraan iedereen kan deelnemen. Voorts is er ook een evenementendorp met animatie en optredens op de Grote Markt van Harelbeke en een kinderdorp in Hulste. De opbrengst gaat volledig naar Kom op tegen Kanker.

Michaël Vannieuwenhuyze werkt een volledige triatlon af onder de noemer Iron Man, zijn bijnaam bij vrienden en familie omdat hij graag uitdagingen aangaat. “Maar het verwijst evenzeer naar het karakter en doorzettingsvermogen dat kankerpatiënten hebben”, aldus Michaël. Het gaat om 3,8 kilometer zwemmen in De Gavers rond 7 uur, 180 kilometer op de fiets in en rond Harelbeke, Bavikhove en Hulste, om daarna een marathon te lopen van 42,195 kilometer met aankomst op het Marktplein tussen 17 en 18 uur. Zo is de Iron Run geboren, een loopwedstrijd over 5 of 10 kilometer voor sportieve lopers en recreanten. Beide lopen starten aan het Marktplein en lopen langs de Leieboorden en de vistrap, om aan te komen in het evenementendorp op het Marktplein. De lopen starten om 14 uur voor de kinderen en om 15 uur voor de 5 en 10 kilometer. Een dj zorgt voor de nodige beats.

Toeters en bellen

Naast de wisselzone is een volledig evenementendorp voorzien met ook de aankomstzone voor zowel de Iron Man als de Iron Run. In het dorp zijn er optredens voorzien, eet- en drankgelegenheden en kunnen ouders hun kinderen laten spelen op springkastelen. “De opbrengst van de Iron Run gaat naar Kom op tegen Kanker, het goede doel dat Michaël met zijn Iron Man steunt”, zegt medeorganisator Vincent Servaege. “Ik hoop op een massale opkomst langs de weg: Harelbeke moet de warmste stad van Vlaanderen worden. Toeters en bellen om te supporteren mag, ook spandoeken”, aldus Michaël.

Michaël gaat deze uitdaging aan om een heel bijzondere reden. “In 2018 haalde ik de 1.000 kilometer Trappen tegen Kanker naar Harelbeke. Toen al was daar een reden voor: het overlijden van de zoon van vrienden. Ondertussen werden ook een aantal familieleden en vrienden van mij getroffen door kanker. Ik fietste al een aantal jaar mee met de 1.000 kilometer en zo kwam het dat ik via Kom op tegen Kanker vroeg of we als stad Harelbeke konden deelnemen aan de 1.000 kilometer als middagstad, wat ook lukte.”

Zijn verhaal

Michaël fietst nu elk jaar nog de 1.000 kilometer voor de strijd tegen kanker en zamelt hiermee jaarlijks minstens 5.500 euro in. Er was ook een verrassing met de voorstelling. Marc Vanhecke is vooral bekend als de kunstenaar die de trofee maakt voor de winnaar van de E3 Harelbeke en is ook een heel warme persoon met het hart op de juiste plaats. “Toen ik hoorde van de uitdaging van Michaël stelde ik zelf voor om een kunstwerk/trofee te maken. Het is de weergave van de onderdelen van een triatlon in volgorde, verwerkt met het parcours. Dit uiteraard met mijn ‘beroemde’ fietskettingen (lacht). Ik draag het goede doel dat Michaël voor ogen heeft een warm hart toe.” De opbrengt van de Iron Run en Iron Man gaat naar KOTK. Meer bepaald naar het wetenschappelijke onderzoek dat de strijd tegen kanker moet vergemakkelijken, zoals Michaël het wil.

“In 2010 overleed Michiel Vandenberghe, toen 22, de (stief)zoon van heel goede vrienden. Hij was leider in de KSA en had nog een heel leven voor zich. Een paar jaar voorheen kreeg hij de diagnose van kanker. De jaren en maanden voor zijn overlijden volgde ik langs de zijlijn zijn strijd tegen dat vreselijke beest. Gesteund door zijn vrienden en familie vocht Michiel als een leeuw, maar uiteindelijk verloor hij op 4 juni 2010 toch de strijd. Het was voor mij de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met hoe hard het leven kan zijn. Een jonge gast in de fleur van zijn leven, geveld door dat vreselijke K-monster. Ik voelde me verdrietig en woedend tegelijk omdat ik zelf niet méér kon doen”, vertelt Michaël.

Ondersteunen

“Ondertussen heb ik, zoals zovelen, nog verschillende mensen verloren aan kanker maar heb ik ook heel wat mensen hun strijd wél zien winnen. Ik heb geleerd dat gewoon er zijn voor hen, laten weten dat je aan hen denkt, hen ondersteunen of even praten met hen, al een groot verschil kan maken. Na het overlijden van Michiel wilde ik zeker iets doen ter ondersteuning van de strijd tegen kanker, het was de trigger. In 2018 met Harelbeke als Middagstad van de 1.000 kilometer zorgde de aankomst van een duizendtal fietsers en minstens evenveel supporters voor de nodige emotie. Bij het binnenrijden kreeg ik zowaar kippenvel en ‘glazen’ ogen achter mijn koersbril. Maar nog belangrijker, vanaf toen startten verschillende teams uit Harelbeke: onder meer Stad Harelbeke, de firma Altachem en de familie Lemey die al jaarlijks deelnam aan de 1.000 kilometer. Harelbeke kreeg (nog meer) een hart voor Kom op tegen Kanker en leverde zo jaarlijks een financiële bijdrage voor de strijd tegen kanker.”