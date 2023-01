Michaël Vannieuwenhuyze is de Krak van Harelbeke: “Geld inzamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek”

Diensthoofd Sport Harelbeke en zelf fervent sporter Michaël Vannieuwenhuyze (42) is tot Krak van Harelbeke verkozen. Tot zijn eigen grote verbazing. “Het is totaal onverwacht nieuws, maar een zeer aangename verrassing.” Michaël zet zich in het bijzonder in voor Kom op tegen Kanker.

Michaël Vannieuwenhuyze (42) is afkomstig uit Hulste maar woont al geruime tijd in buurdorp Bavikhove. Hij was eerder gemeenteraadslid en sportschepen in Harelbeke, en is nu al enkele jaren Diensthoofd Sport Harelbeke. Leuk weetje: eind december 2022 werd Sport Harelbeke uitgeroepen door Sport. Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, als de stad met het beste sportaanbod van Vlaanderen. De stad kreeg de ‘Overall Award’, ook voor de werking van de sportdienst.

“Samen met ons Team Sport hebben we ons aanbod van sporten, activiteiten en evenementen de voorbije jaren gevoelig uitgebreid: sporten en bewegen is belangrijk. Het is onze bedoeling om ons sportaanbod nog verder uit te breiden en te blijven vernieuwen”, zegt Michaël, die zelf een fervent sporter is, in het bijzonder fietsen en triatlon, en heel in het bijzonder bezig is met en voor Kom op tegen Kanker. “Jaarlijks fiets ik de 1.000 km Trappen tegen Kanker. Ik zamel hiervoor elke keer minimum 5.500 euro in.” Jaarlijks organiseert hij ook ‘In het Wiel van Het Ventiel’, een fietsevent voor circa 2.300 fietsers waarbij jongdementie in de kijker wordt gezet. Hij is ook medeorganisator van de Triatlon Kortrijk, waar ook steeds een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat.

Speciale trisuit

Dit jaar gaat Michaël opnieuw een uitdaging aan: een volledige triatlon afwerken. “Bedoeling is hierbij zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Het geld zal worden gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek om de strijd tegen kanker te vergemakkelijken. Op die dag zal ook een loopwedstrijd plaatsvinden en is er een klein eventdorp op het marktplein in Harelbeke, waar ook de aankomst is”, duidt de kersverse Krak. “In de maanden voorafgaand aan de Iron Man hoop ik dat mensen zoveel mogelijk warme initiatieven organiseren en me op die manier een stukje kunnen sponsoren. Het bedrag doet er niet toe, het is vooral de warme actie op zich die telt. Het zou fantastisch zijn mochten er heel veel inwoners mij komen aanmoedigen langs het parcours om me een duwtje in de rug te geven.” Op de triatlon zwemt, fietst en loopt Michaël met een speciale trisuit, gemaakt door Vermarc Sport. “Ik wil iets doen voor de nabestaanden van mensen die overleden zijn aan kanker. Wie een familielid, vriend(in) of partner uit Harelbeke heeft verloren aan kanker, mag me tot 10 februari contacteren, en dan plaats ik de naam van de overledene op mijn trisuit.”

Mensen

Op de vraag of Michaël nog hobby’s heeft, blijkt een zin niet genoeg. “Duatlon deed ik zeven jaar lang op semiprofessioneel niveau. Triatlon beoefen ik voor het plezier. Ik speel graag piano en gitaar en lees als ik tijd heb, fictie en non-fictie. Bovenal hou ik van mensen. Is dat een hobby?”, besluit hij al lachend.

Wat is je persoonlijk hoofdproject voor 2023? “Op 1 juli 2023 ga ik de uitdaging aan om een volledige triatlon af te werken in en rond Harelbeke: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Het zou mooi zijn mochten er spontaan een aantal lokale kleinere acties ontstaan. Ik denk aan een initiatief onder buren, in een straat, wijk of tussen vrienden of in een lokale vereniging.” Hoe zou je jezelf omschrijven in vijf woorden? Hoe zou je jezelf omschrijven in vijf woorden? “Moeilijk om van jezelf te zeggen, maar de meeste vrienden zeggen me het volgende: gedreven, sportief, enthousiast, koppig (lacht) en niet bang van een uitdaging.” Heb je een speciale wens voor 2023? Heb je een speciale wens voor 2023? “De voorbije jaren fietste ik al de 1.000 km Trappen tegen Kanker met verschillende namen op mijn truitje van mensen uit Harelbeke die overleden waren aan kanker. Dat betekende veel voor veel mensen. Ik wil dit graag opnieuw doen. Langs deze weg wil ik een oproep doen aan de nabestaanden van mensen uit Harelbeke, om de naam van hun dierbare die overleden is, samen met het verhaal erachter, naar mij door te sturen. Zo zullen ze mij als het ware de ganse dag vergezellen tijdens mijn volledige triatlon.”

BIO Michaël Vannieuwenhuyze

Privé

Bavikhovenaar Michaël Vannieuwenhuyze (42) is samen met Valentine Verhelle en is papa van Luca en Maellyse.

Loopbaan

Michaël genoot lager onderwijs in de Centrumschool Harelbeke en hoger onderwijs aan het Sint-Jozefinstituut Kortrijk. Daarna studeerde hij rechten aan de UGent en een jaar management en bedrijfseconomie aan de VLEKHO Businessschool in Brussel. Momenteel is hij sportdirecteur van Sport Harelbeke. Michaël was gemeenteraadslid, fractieleider bij Open Vld en voorzitter van de gemeenteraad in Harelbeke.

Vrije tijd

Hij is een fervent sportliefhebber en gaat ook graag zelf gaan sporten.