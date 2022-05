Michael Amani wint Battlekart Tagmag Trophy

Donderdagavond was het D-day voor de deelnemers van de Battlekart Tagmag Trophy. Meer dan 50 projectoren zorgen ervoor dat je je tegenstanders kan bekogelen met virtuele olievaten of raketten terwijl je supersnel rijd met elektrische karts.

Een primeur op Belgische bodem. Onder de deelnemers waren heel wat bekende gezichten zoals influencer Jamie-Lee Six en ex-Miss België Kedist Deltour. In totaal deden er vijf insiders van TAGMAG mee.

In totaal raceten maar liefst acht teams van zes personen tegen het jongerenplatform TAGMAG. TAGMAG is een Vlaams internetplatform dat zich specifiek richt op jongeren. De doelgroep bestaat uit 16- tot 24-jarigen en bestaat al sinds 2012. De vijf insiders waren Fabian Steyaert en influencers Jaël Ost, Jamie-Lee Six, Kessy Kangala Mpongo en Michaël Amani. Uiteindelijk veroverden twee insiders een plek in de top 3.

Ook ex-Miss België Kedist Deltour was van de partij om het beste van zichzelf te geven. “Het was een bijzondere ervaring. Vooral omdat alles geprojecteerd werd. Alleen jammer dat de karts niet sneller gingen. Van mij mag het gerust vooruit gaan”, lacht Deltour. Goed om te weten, de karts remmen zelf af als je te dicht in de buurt komt van iemand of als je buiten de zone gaat rijden. “Zo houden we het veilig voor jong en oud”, aldus zaakvoerder Sébastien Millecam (31).