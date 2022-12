Michäel (50) uit Torhout zoekt helpers die hem steunden na fietsongeval: “Ze maakten een groot verschil”

“Wat ze deden, was op zich niet veel: bij me blijven, me warm houden en op me inpraten. Maar voor mij was dat een wereld van verschil en daarvoor wil ik hen danken.” Cipier Michaël Victor (50) uit Torhout maakte op tweede kerstdag een zware val met zijn fiets en moet minstens drie maanden revalideren. Hij wil de mensen die hem hulp boden bedanken.

Maandagochtend op tweede kerstdag rond 9.30 uur was Michaël op ronde in Torhout om nog enkele kerstkaartjes in de bus bij vrienden te droppen. “De dagen voordien had ik ook al enkele keren een ronde gedaan”, vertelt Michaël. “Ik moest nog een kaartje posten toen het verkeerd ging. Plots sloeg mijn ketting over op een andere versnelling en sloeg mijn stuur scheef. Door de plotse impact vloog ik met mijn borstkas op mijn stuur en ging over de kop. Zo belandde ik met een harde smak op straat. Het was meteen duidelijk dat het grondig verkeerd was.”

Dankbaar

Terwijl Michaël hulpeloos op straat lag te kermen van de pijn stopten meteen twee auto’s, in de beide richtingen. “In de ene wagen zat een koppel, in de andere een vrouw”, vervolgt Michaël. “Zij belden meteen de ziekenwagen want zelf kon ik dat niet meer. Ik kon niks bewegen, zoveel pijn deed het. De ziekenwagen was blijkbaar net weg voor een andere interventie in Lichtervelde en daarom duurde het een twintigtal minuten eer ze ter plaatse waren. Ze verontschuldigden zich zelfs. Maar die mensen die gestopt waren, bleven de hele tijd ter plaatse. Ze praatten op me in, zorgden dat ik warm bleef en regelden het verkeer. Dat zijn misschien kleine dingen, maar het maakte voor mij een wereld van verschil toen. Anders lag ik daar hulpeloos. Daarom wil ik die mensen enorm bedanken. Het koppel kon ik intussen terugvinden via Facebook. De dag van vandaag is het niet meer evident dat mensen elkaar helpen.”

Drie maanden herstel

In het ziekenhuis werden ernstige verwondingen vastgesteld bij Michaël, die cipier is in de gevangenis van Gent. “Vooral mijn bovenarm is zwaar geraakt. Die is bovenaan helemaal gebroken aan de bol met mijn schouder. Die was ook uit de kom en hebben ze met verdoving terug rechtgezet. Ook mijn ribben, polsen en handen zijn geraakt. Het zal allemaal vanzelf moeten genezen, maar het zal tijd vragen. Al die tijd zal ik een brace moeten dragen. In het nieuwjaarsweekend was ik van dienst in de gevangenis maar dat kan niet doorgaan, wat ik wel spijtig vind. Zeker tot eind maart ben ik thuis, maar daarna zou ik graag hervatten. In mei ga ik ook op fietsvakantie in de Ardennen, hopelijk kan dat doorgaan”, besluit Michaël. (JH)