Meulebekenaar Frederick Delaere van het Belgisch UFO-meldpunt wint de Zesde Vijs

SKEPP heeft de trofee 2022 toegekend aan het Belgisch UFO-meldpunt.

SKEPP heeft tot taak beweringen kritisch te bestuderen die volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis uiterst onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn.

Tim Trachet van SKEPP: “Het Belgisch UFO-meldpunt haalt sinds de oprichting in 2007 regelmatig de media met zijn kritische rapporten over meldingen. De UFO-waarnemingen worden systematisch verzameld en onderzocht. De publicaties en communicatie daaromtrent met de media tonen een kritische en wetenschappelijke aanpak zodat we kunnen spreken van een ‘Sceptische ufologie’. SKEPP is dan ook van mening dat hun werk bijzonder nuttig kan zijn bij het informeren van het grote publiek zodat het fenomeen dat nog altijd ‘ufo’ wordt genoemd eindelijk zijn sensationele en pseudowetenschappelijke aspecten verliest.”

Frederick Delaere: “Samen met Wim Van Utrecht hebben we het Belgisch UFO-meldpunt in 2007 opgericht met de bedoeling alle ufo-meldingen kritisch te onderzoeken. We zijn dan ook ten zeerste verheugd dat SKEPP onze inspanningen weet te waarderen met de toekenning van de Zesde Vijs.”