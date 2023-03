Meulebeke schenkt duizend euro aan slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië.

Leden van de Turkse gemeenschap, die al veertig jaar een deel van de Meulebeekse bevolking vormen, hebben kort na de ramp een inzameling opgestart. “We hebben ondertussen drie vrachtwagens met hulpmateriaal – van kledij tot voeding – ingezameld”, vertellen Murat Erdogan en Karim Cetin.

“We hebben ook een aparte inzameling gehouden en konden zo maar liefst 11.200 euro inzamelen. 192 euro komt via ophalingen van de lokale kerkgemeenschap.”

Welzijnsschepen Rik Priem (ZorgSaam) en burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) konden vrijdag nog eens duizend euro aan dat bedrag toevoegen. “Iets wat we graag doen als steun voor zij die het nu zeer moeilijk hebben”, aldus de burgemeester. “We dragen niet alleen de lokale Turkse gemeenschap in Meulebeke een warm hart toe, maar iedereen die op één of andere manier door deze ramp getroffen is. We hopen dat dit steuntje mee kan helpen in de wederopbouw.”