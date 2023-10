Meulebeke neemt eerste keer deel aan Reveil

Op 1 en 2 november herdenken we alle mensen van wie we afscheid moesten nemen. Het lokaal bestuur van Meulebeke wenst iets te doen om troost te bieden aan de burger.

Praten over verlies en rouwen blijft heel vaak een gevoelig onderwerp voor veel mensen. Door deel te nemen aan Reveil hoopt de gemeente Meulebeke steun en troost te kunnen beiden aan de vele families die geconfronteerd werden met het verlies van een geliefde. Op de centrale begraafplaats Sint-Amandus in de Karel van Manderstraat kan men op 2 november van 17 tot 18 uur terecht voor een gratis, ingetogen ‘troostconcert’ van het duo Pa en ik. Een uur lang brengen zangeres Hanne en gitarist Bart passende live muziek en poëzie. Er wordt gevraagd om een kaarsje of een lichtje mee te nemen. Je vindt nu op de begraafplaatsen ook affiches die verwijzen naar de Reveil-verhalenbank. Dit is een plek waar iedereen een verhaal kan achterlaten over iemand die er niet meer is.