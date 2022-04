Meulebeke klinkt op betere tijden

Afgelopen zondag konden alle Meulebekenaren klinken op een nieuw tijdperk in de grote sporthal van het sport- en recreatiecentrum Ter Borcht.

Er kwam heel wat volk opdagen om de start van het ‘nieuwe’ tijdperk in de sporthal Ter Borcht mee te maken. De ruime zaal vormde het ideale decor voor verbindende babbels en bubbels.

De burgemeester en de schepenen heetten de meer dan 600 aanwezigen welkom. Er werd niet gezoend en ook geen handjes geschud, maar wel geklonken op de betere tijden die er hopelijk zullen aanbreken.

In zijn welkomstwoord beklemtoonde burgemeester Dirk Verwilst dat er een nieuwe pagina geschiedenis geschreven wordt. “We zijn bevrijd van het mondmasker en van het afstand houden. We trekken ons uit het isolement en zijn verheugd opnieuw veel mensen te ontmoeten. Corona heeft onze sociale samenhorigheid een ferme deuk gegeven, hoog tijd nu om terug vrienden en kennissen opnieuw te ontmoeten. Welkom in het vernieuwde Meulebeke waar we samen met ons nieuw logo en de nieuwe huisstijl met onze neuzen toekomstgericht dezelfde weg inslaan.”

Voor alle aanwezigen waren er nog lekkere oliebollen voorzien en een winkeltas met het nieuwe logo van de gemeente.

De helpende handen van de KLJ Naast een groep medewerkers van de plaatselijke feestcommissie kon men dit jaar voor deze voorjaarsdrink een beroep doen op een team KLJ-leden om de gasten van spijs en drank te voorzien. “We zijn hier met 12 leden om een helpende hand te verlenen”, aldus Bram Tuytens, voorzitter van de KLJ. “We zijn blij dat we weer aan zoiets kunnen deelnemen. Ondertussen hebben we ook onze eigen werking terug op de rails gezet en zijn we uiterst tevreden met de 140 leden die onze vereniging momenteel telt.”