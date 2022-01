Meulebeke beleeft zaterdag de Dag van de Knotboom

In de Tieltstraat in Meulebeke valt er op zaterdag 15 januari heel wat te beleven. Alles staat er in het teken van de knotwilg.

Op zaterdag 15 januari 2022 is er heel wat te doen in de Tieltstraat 177 in Meulebeke. Tussen 13.30 en 16 uur kijk je er naar gratis demonstraties rond onderhoud en beheer van knotbomen. het Stadslandschap West-Vlaamse Hart en het lokaal bestuur van Meulebeke slaan de handen in elkaar om een leerrijke en informatieve dag aan te bieden.

Steenuilenwerkgroep

Er worden zaterdag ook bomen geknot, de Meulebeekse compostmeesters staan paraat met woord en daad, de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt De Torenvalk vertelt je alles over de rijkdom aan natuur in, op en rond de knotboom en wie plannen heeft om knotwilgen aan te planten, kan gratis wilgenpoten meenemen naar huis.

Door de coronamaatregelen is het verplicht een mondmasker te dragen. Hou ook rekening met de verkeersomleiding op dat moment. De Tieltstraat wordt zaterdag tijdelijk eenrichtingsverkeer om parking te voorzien voor de Knotboomdag.