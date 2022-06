Meulebeekse Neos-afdeling blaast 50 kaarsjes uit

In kasteel Ter Borcht vond de officiële hulde plaats van de plaatselijke Neos-afdeling die haar gouden jubileum vierde.

Algemeen directeur Martin De Loose, provinciaal voorzitter Johan Hoornaert, een afvaardiging van collega seniorenverenigingen uit Ardooie en Pittem, het college van burgemeester en schepenen, de ex- en de huidige bestuursleden van Neos Meulebeke tekenden present. Op dinsdag 21 juni volgt de grote jubileumdag voor leden in het OC Vondel.

Het was in 1971 dat Pierre Duprez, op vraag van het NCMV, het idee gestalte gaf om van start te gaan met een vereniging voor gepensioneerde middenstanders. Het voorstel werd voorgelegd aan toenmalig gemeentesecretaris Edgard Mattelin die onmiddellijk meester Frans Verstraete van ’t Veld contacteerde. Op 13 januari 1972 werd de CRM (Christelijke Rustende Middenstand) boven de doopvont gehouden. Schoolhoofd Georges Bossuyt werd voorzitter en Frans Verstraete nam het secretariaat voor zijn rekening. Maurice Everaert, Gustave Vuylsteke, Edgard Mattelin, Felix Fraeye, Antoon Verkinderen, Julia Hennion, Gabrielle Vanden Avenne en Marie Debruyne zetelden ook in het bestuur.

Stevige fundamenten

Na 16 jaar werd Georges Bossuyt opgevolgd door Pierre Duprez, Wilfried Debouver, Robert Germonprez, Jean-Marie Boone en huidig voorzitter Bernard De Marez. Ondertussen werd nationaal de naam CRM vervangen door NEOS (Netwerk van Ondernemende Senioren).

“Onze vereniging steunt nog steeds op de stevige fundamenten die onze voorgangers hebben aangelegd”, zegt Bernard De Marez. “We gaan dus verder zoals we bezig zijn. We zorgen dat iedereen binnen onze vereniging aan zijn of haar trekken komt. Maandelijks hebben we één lezing of ontspanningsnamiddag, twee kaartnamiddagen, een rummikubmoment, een bowlingnamiddag of een fietsuitstap en een zangstonde met het zangkoor. We nemen deel aan een viertal nationale evenementen van Neos, organiseren meerdere dagexcursies en een meerdaagse reis. Al deze activiteiten vormen het cement voor een verrijkend en ontspannend samenzijn”, aldus Bernard.

“Investeren in sociaal contact blijft onze hoofdopdracht”, zegt algemeen directeur Martin De Loose over de taak van Neos in het huidig tijdsbestek. Hij mocht drie verdienstelijke bestuursleden de zilveren pins opspelden: Rika Vancauwenberghe, Greta Defevere en ere-voorzitter Jean-Marie Boone.