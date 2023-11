Het wekelijks marktgebeuren in Meulebeke vindt vanaf vandaag, woensdag, opnieuw plaats op de Markt van Meulebeke.

Niets anders dan blije gezichten zowel bij de marktkramers als bij de marktbezoekers. Knus bijeen op één centrale plaats zonder heel ver te lopen, was de meest gehoorde positieve visie. Ook de horeca-uitbaters waren in hun nopjes want de woensdagvoormiddag was ooit, en is nu terug, een extra bron van inkomsten.