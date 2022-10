Meulebeekse jeugd liet het zich smaken

De Dag van de Jeugdbeweging is niet onopgemerkt voorbij gegaan in de Berengemeente.

Vanaf 6 uur ‘s morgen kon men vandaag, vrijdag 21 oktober, aanzitten voor een heerlijk ontbijt dat opgediend werd in en voor het gemeentehuis. Ruim 300 aangesloten jongeren bij een jeugdvereniging profiteerden van dit aanbod. Omstreeks 7 uur maakten de jongeren die school lopen in Tielt zich op voor hun voettocht naar de betreffende scholen. Omstreeks 7.45 uur kwamen dan de jongste leden van de Chiro en de KLJ naar het gemeentehuis afgezakt voor heerlijke ontbijtkoeken of boterhammetjes met choco en/of confituur.

Alles verliep in de meest veilige omstandigheden, zelfs de werknemers aan de wegenwerken rond het gemeentehuis vatten hun werkzaamheden daar aan na 8.30 uur. Een pluim voor de organisatoren, de leden van de jeugdraad.

‘s Namiddags is er van 15 tot 16.30 uur kinderdisco in jeugdhuis ‘t Vraagteken. Vanaf 18 tot 20 uur kan men samen van start gaan voor een korte wandeling doorheen het centrum van de gemeente met verschillende eet- en drankstops. Bij terugkomt in het jeugdhuis kan het avondfeest echt van start gaan.