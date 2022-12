Meulebeeekse Vrolijke Vrienden huldigen kampioenen en starten nieuw kaartseizoen

Het was feest in De Snooker in Meulebeke, want daar vierden de 45 leden van kaartclub De Vrolijke Vrienden hun kampioenen van 2022.

Mannelijke kampioen werd Marnix Van Ryckeghem, als beste dame ging de trofee naar Roos Demeulenaere. Anna Maes mocht de rode lantaarn meenemen naar huis. De Vrolijke Vrienden spelen iedere tweede donderdag van de maand vanaf 15 uur in De Snooker. Het nieuwe seizoen is alweer van start gegaan, nieuwe leden zijn van harte welkom. (LB)