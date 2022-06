METRO Middelkerke opnieuw open na sluiting van anderhalve maand, maar op andere locatie: “Kleiner, maar we proberen dezelfde service te bieden”

Horecagroothandel METRO moest in mei, op bevel van de rechter, de vestiging in Middelkerke sluiten na een klacht van de concurrentie uit de buurt. Woensdag opende METRO een tijdelijke winkel iets verderop. “Al ons personeel is al die tijd aan de slag kunnen blijven en is hier nu terug aan het werk”, klinkt het.

Op woensdag 11 mei sloot horecagroothandel METRO de deuren. Voor het personeel en de CEO een harde dobber, want niemand wist wanneer de winkel uiteindelijk de deuren weer zou kunnen openen. METRO – een onderdeel van Makro – opende in mei 2018 de deuren in de Biezenstraat, achteraan het shoppingcenter van Middelkerke. Al van bij het begin waren er strubbelingen met de concurrentie uit de buurt. Het ging dan vooral over de vergunning voor de uitbating van de parking en de uitbatingsvoorwaarden. Die vergunning zou er niet geweest zijn en in augustus 2019 sloot de winkel een eerste keer.

In 2020 ging de winkel opnieuw open nadat men van nul opnieuw was gestart en alle nodige vergunningen had aangevraagd. Opnieuw werd een klacht ingediend. De rechter volgde uiteindelijk de concurrentie dat er geen geldige vergunning was voor de parking. De winkel moest dus opnieuw dicht. De leiding bleef echter niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een tijdelijk pand in de buurt. Lidl, eveneens in de Biezenstraat, verhuisde onlangs naar een nieuw pand en dat zorgde voor opportuniteiten.

Tijdelijk

“Het gaat om een voorlopige oplossing”, zegt regioverantwoordelijke voor West-Vlaanderen, Joy Sclabi. “De winkel is dan wel een groot stuk kleiner, toch willen we de klanten hetzelfde kunnen aanbieden. We werken daarvoor samen met onze winkel in Wevelgem. Producten die niet aanwezig zijn, kunnen we wel tot hier laten komen. We kunnen hier terecht zo lang dat nodig is. We blijven echter uitkijken naar nieuwe opportuniteiten in de buurt. Dat we in deze buurt willen blijven is zeker, maar ook het pand dat al twee keer gesloten moest worden is nog altijd niet helemaal afgeschreven. We blijven vechten voor gerechtigheid.”

Het personeel van de gesloten winkel is nu terug aan het werk in het nieuwe filiaal. “Geen enkele dag hebben we ons personeel zonder werk gezet”, klinkt het. “Ons personeel is belangrijk en daarom hebben we enkelen van hen ondergebracht in andere filialen en hebben we enkelen onder hen ingezet voor de opstart van de nieuwe winkel. Elk personeelslid dat er bij de sluiting bij was, is er nu opnieuw bij en daar zijn we heel blij om. We zijn ook blij dat we een voorlopig antwoord kunnen bieden hebben op het onrecht dat ons is aangedaan.”