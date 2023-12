Methodeschool Blink haalt 525 euro op voor Warmste Week

Methodeschool Blink verkocht op de wekelijkse markt soep ten voordele van De Warmste Week. “Het thema van De Warmste Week, opgroeien zonder zorgen, is een thema waar elke school zich bij betrokken voelt”, legt directeur Lysbeth Snauwaert uit. “In elke klas zitten wel leerlingen die wat extra steun kunnen gebruiken. Als methodeschool, waar we samen leven en samen leren hoog in het vaandel dragen, wilden we dan ook ons steentje bijdragen. Iedereen leerlingen en leerkrachten was betrokken en heeft bijgedragen tot het slagen van deze actie. Er werd ruim 100 liter soep gemaakt, die op donderdag verkocht werd op de wekelijkse markt. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Dankzij de steun van onze sponsors hebben we enkel potten moeten aankopen en kunnen we een cheque van 525 euro schenken aan De Warmste Week.” (BCH/foto JCR)