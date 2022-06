Metershoge zandberg belemmert zicht en zorgt voor ergernis in Middelkerke: “Maar de mensen komen toch hoor”

In Middelkerke ligt net voor de neus van de appartementsgebouwen vanaf de Jean Van Hinsbergstraat tot aan het Epernayplein een enorm hoge zandberg, dit door de bouw van het nieuwe casino.

“Ik kan begrijpen dat de mensen naar de kust komen om de zee te zien. Vanuit een aantal appartementen kijken ze nu op een zandberg en dat is uiteraard niet leuk”, zegt Sebastiaan Vander Espt, uitbater van brasserie De Zandbank. “Het gaat over een berg zand die 50 meter lang is op 8 km zeedijk in Middelkerke. Zeggen dat ze de zee niet zien, is niet correct”.

Zandbank voor De Zandbank

Sebastiaan geeft een ludieke draai aan het feit dat de zandberg juist voor zijn deur ligt. “De aannemer was op zoek waar hij het uitgegraven zand kon leggen. Toen hij ‘De Zandbank’ zag, wist hij dat hij het hier kon smijten (lacht)”.

“Het zit hier binnen en buiten vol, dus dat zand heeft geen impact”

“Je kan het glas ook halfvol zien. Bij mooi weer komen de mensen toch naar Middelkerke. Het BK wielrennen zorgde voor een topweekend en ook nu is het mooi weer. Zowel binnen als buiten op het terras zat de zaak vol, dus kunnen we niet zeggen dat wij daar een negatieve financiële impact van hebben. Sowieso zorgt zo’n prestigeproject, een nieuwe zeedijk en casino, voor de nodige overlast. Mensen die dit niet inzien blijven beter thuis. Voor appartementen en voor de handelszaken zal dat later alleen maar een meerwaarde zijn”.

“Ook dit jaar mag iedereen op de Zeedijk nog een coronaterras plaatsen en dit is bijna in alle andere gemeenten en steden afgeschaft. Dit betekent voor ons 50 personen extra, een serieuze surplus. De gemeente heeft wel een geste gedaan”.

Reactie burgemeester

De zandbergen, links en rechts van de bouwwerf, blijven er liggen tot na het seizoen. “Het werd gevraagd om de toppen wat af te vlakken, maar dit is niet mogelijk omdat we anders de werfzone moeten uitbreiden en dan neem je nog een stuk strand meer af. We hebben de zone zo kort mogelijk gehouden en zo dicht mogelijk bij de werf”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. (Peter Germonprez)