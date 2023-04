Metalliefhebbers schenken mooi bedrag aan G-voetbalclub

De organisatoren van het Leegems Metal Fest, het metalfestival dat begin oktober doorging in Den Traveir in Ledegem, schonken op zondag 12 maart een cheque ter waarde van 750 euro aan G-oalympics Ledegem, de plaatselijke G-sportvoetbalploeg. “Een heel mooie geste van de mensen achter het Leegems Metal Fest. De voorbije jaren kregen we reeds enkele mooie giften waardoor we nog extra kunnen inzetten op onze werking”, aldus Patrick Deprez, de dragende kracht achter de G-voetbalploeg. G-oalympics Ledegem telt inmiddels een zestigtal leden. Drie ploegen komen in competitie uit: de kids, de teens en de volwassenen. (BF/foto JS)