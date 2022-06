Metalband Alestorm reageert ontroerd na eerbetoon van Rani voor overleden tweelingbroer op Graspop

Zondagavond op het metalfestival Graspop bracht de band Alestorm het liedje “Zombies ate my pirateship”. Dat was het lievelingsliedje van de tweeling Robbe en Rani uit Zwevezele. Robbe (28) stapte in maart nog uit het leven. Rani wilde een eerbetoon brengen aan haar broer op het festival, waar ze normaal samen naartoe zouden gaan. Het werd uiteindelijk niet alleen een speciaal moment voor Rani, maar ook voor de band zelf. Dat liet een van de bandleden weten op zijn Instagram.

Rani Deriemaeker lanceerde donderdagavond een oproep op sociale media om met het publiek op het metalfestival Graspop na het optreden van Alestorm het lievelingsliedje “Zombies ate my pirateship” te zingen. Ze wilde dit als eerbetoon doen voor haar broer die in maart uit het leven stapte. Haar oproep werd meer dan 8.000 keer gedeeld en kwam uiteindelijk ook bij de band terecht. Nadat ze Rani’s verhaal hadden gehoord, besloten ze om het nummer toe te voegen aan hun setlist met een vermelding van Robbe.

Het werd een emotioneel moment zondagavond op het festival. Rani en haar mama stonden op de eerste rij van het optreden. Maar ook een van de bandleden Elliot, die aan de keyboards staat, reageerde achteraf emotioneel op sociale media. “Ik zit al 11 jaar in de muziekindustrie en soms vergeet je dan hoeveel onze muziek eigenlijk kan betekenen voor de mensen”, laat Elliot weten. “Ik besef nu nog meer wat onze muziek kan doen voor mensen. Ik hoop dat we de familie en kennissen van Robbe toch een beetje troost hebben kunnen bieden door zijn lievelingsnummer te brengen.”



“Door dat optreden en alle warmte, die we voelden van de fans en op sociale media besef ik des te meer hoe dankbaar ik ben voor alles. Dit is een herinnering dat we allemaal vriendelijk en respectvol moeten zijn tegen elkaar. Want op een dag krijgen we die kans misschien niet meer. Ik zal het optreden van zondag altijd blijven onthouden en ik wil Robbe, Rani, hun familie en alle fans bedanken voor wat ze ons getoond hebben”, schrijft Elliot.